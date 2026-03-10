Japonya 281 vatandaşını Orta Doğu'dan tahliye etti

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarını tahliye çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki 281 Japon'u taşıyan ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçağın, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havalimanı'na indiği kaydedildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.