Japonya 281 vatandaşını Orta Doğu'dan tahliye etti

11:4610/03/2026, Salı
Japonya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri nedeniyle gerilimin arttığı Orta Doğu'dan 281 vatandaşını tahliye etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarını tahliye çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki 281 Japon'u taşıyan ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçağın, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Öte yandan, Umman'dan tahliye edilen 107 kişi, 8 Mart'ta Japonya'ya ulaşmıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da dün yaklaşık 300 vatandaşının Katar'dan kalkan uçakla tahliye edildiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.



#ABD
#İran
#israil
#Japonya
#Orta Doğu
#Suudi Arabistan
#tahliye
