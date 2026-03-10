Yeni Şafak
Zelenskiy: Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle üçlü müzakereler ertelendi

11:3610/03/2026, Salı
DHA
Zelenskiy Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmede bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “ABD, Rusya ve Ukrayna arasında mart başında yapılması planlanan üçlü müzakerelerin yeni turu Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle ertelendi” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmede bulundu. Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasında mart başında yapılması planlanan üçlü müzakerelerin yeni turunun ertelendiğini belirten Zelenskiy, “Şimdilik müttefiklerimizin önceliği ve tüm dikkati İran çevresindeki duruma odaklanmış durumda. Bu nedenle, Amerikan tarafının önerisiyle bu hafta için planlanan toplantı ertelendi” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna müzakere heyeti ile dün bir araya geldiğini ve ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, “Savaşın sona ermesi amacıyla her zaman görüşmeler için hazırız” açıklamasını yaptı.




