Zelenskiy: Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle üçlü müzakereler ertelendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmede bulundu. Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasında mart başında yapılması planlanan üçlü müzakerelerin yeni turunun ertelendiğini belirten Zelenskiy, “Şimdilik müttefiklerimizin önceliği ve tüm dikkati İran çevresindeki duruma odaklanmış durumda. Bu nedenle, Amerikan tarafının önerisiyle bu hafta için planlanan toplantı ertelendi” ifadelerini kullandı.