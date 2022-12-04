Zelenskiy sahadaki gelişmeleri değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ekibi ile yaptığı görüşmenin ardından sahadaki son gelişmeleri paylaştı. Yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında sahadaki son gelişmelere ilişkin bilgi veren Zelenskiy, “Donetsk bölgesinde, Bahmut, Soleda’da çatışmalar çok şiddetli ve acı verici. Askerlerimize bu yönde yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Orada savunmayı tutan kahramanlarımız. Oradaki herkes en yüksek şükranı hak ediyor. Luhansk bölgesi ve Harkiv bölgesinde varlığımızı güçlendiriyoruz. Güneyde işgalcilerin yeteneklerini sınırlamaya devam ediyoruz. Sınırda tüm çevreyi güçlendiriyoruz. Tabii ki, Ukrayna'nın tam bağımsızlığı ve devletimizin terörist devletin gayri resmi etki ağlarından korunması alanındaki daha ileri adımları tartıştık” dedi.

"Enerji konusunda daha güçlü mekanizmaların kullanılması an meselesi"

“Toplantıda ayrı bir konuşmayı da enerji hakkında yaptık” diyen Zelenskiy, “Tavan fiyat, yani Rus petrolünün ihracat fiyatının sınırlandırılması tartışması dünyada sona erdi. Ne yazık ki, büyük kararlar alınamadan. Rusya, enerji piyasasını kasıtlı olarak istikrarsızlaştırarak şimdiden tüm dünya ülkelerine büyük kayıplar verdirdi. Bu dünyadaki diğer ülkeler için zayıf bir pozisyon. Daha güçlü mekanizmaların kullanılmasının gerekliliği an meselesi” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 15 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren Kievi hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti. Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Hersondan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukraynadan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukraynanın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, Ukraynanın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır demişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskinin danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukraynanın savaş kayıplarını açıkladı. Podolyak, Rusyanın 24 Şubatta ülkelerini işgali sonrası çıkan savaşta 13 bin Ukrayna askerinin ölmüş olabileceğini söyledi. Mykhailo Podolyaka göre ise savaşta ölen Ukrayna askerlerinin sayısı 10 ile 13 bin arasında. Ukrayna ordusu ise bu sayıyı doğrulamadı. Ukrayna lideri Zelenskinin sağ kolu olarak da anılan Podalyak, Haziran ayında yaptığı açıklamada da savaşta her gün 100-200 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı. Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi. Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor. Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı Bu açıklamanın ardından Rusyadan askeri kayıplara dair herhangi bir güncelleme yapılmadı. Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Zelenski'nin sağ kolu 'devlet sırrı'nı açıkladı Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş sahada son sürat devam ederken, Ukrayna tarafından savaşın başından bu yana 'devlet sırrı' olarak nitelendirilerek paylaşılmayan ölen asker sayısı ilk defa açıklandı. BiP'te paylaş

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