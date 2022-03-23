Dünya Zelenskiy NATOdan vazgeçmeye hazırız
AVRUPA

Zelenskiy: NATO'dan vazgeçmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: NATOdan vazgeçmeye hazırız
​Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'dan vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı.

Zelenskiy, Ukrayna televizyonlarında yayımlanan röportajında, bunun, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma olduğunu açıkladı.

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ATEŞKES SAĞLANIRSA...

Zelenskiy, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

PUTİN İLE GÖRÜŞME ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenskiy, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.

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