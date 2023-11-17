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Dünya

Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye meydan okuma

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'ye karşı "ortak yanıt ve yakın teması" sürdüreceklerini bildirdi

08:25 - 17/11/2023 Friday
AA
Arşiv

Arşiv

Japonya
basınındaki haberlere göre, Kişida ve Yoon, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında görüştü.

Görüşmede Kişida, "Başkan Yoon ile siyaset, güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarında ikili işbirliğini ilerletiyoruz. Daha fazla ilerleme hedefliyoruz." diye konuştu

Yoon da "Bu yıl sizinle (Kişida ile) yaptığım yedinci zirve. İkili güveni sağlamlaştırmaktan ve Güney Kore-Japonya ilişkilerindeki olumlu eğilimi sürdürmekten memnunum." dedi.

Kişida ve Yoon, Kuzey Kore'nin tehditkar nükleer yapılanmasına karşı hem iki ülke hem de ABD dahil üçlü formatta ortak yanıt ve yakın teması sürdürme sözü verdi.

Güvenlik ve ekonomi dahil ikili ilişkiler yelpazesinde birçok konuyu ele alan iki lider, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik"in korunması ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

#Japonya
#APEC
#Güney KORE
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