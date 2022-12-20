Dünya Japonyada kar esareti Tren seferleri askıya alındı
ASYA

Japonya'da kar esareti: Tren seferleri askıya alındı

Japonya'da hafta sonundan beri kuzey eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuzey eyaletleri soğuk hava dalgasının etkisine girerken kar kalınlığı Yamagata'da 2,2 metre, Aomori ve Niigata'da ise 1,8 metreye ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Japonyada kar esareti: Tren seferleri askıya alındı
Japonya'da kar yağışı etkili oldu

Japonya'da hafta sonundan beri kuzey eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kuzey eyaletleri soğuk hava dalgasının etkisine girerken kar kalınlığı Yamagata'da 2,2 metre, Aomori ve Niigata'da ise 1,8 metreye ulaştı.

800 araç mahsur kaldı

Niigata'da bir otoyolda yaklaşık 800 araç mahsur kaldı. Otoyolu açması için Japon Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli bölgeye sevk edildi.

Kyodo ajansına göre, aşırı yağışa bağlı elektrik kesintileri nedeniyle Doğu Japonya Demir Yolları (JR East) bölgedeki seferlerini askıya aldı.

Çığ riskine karşı uyarılar

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) hafta boyu sürmesi beklenen yoğun yağışın, Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesine yöneleceğini duyurdu.

Ajans, kar derinliğinin mevsim normallerinden 3 kat daha fazla kaydedildiği kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde çığ riskine karşı uyarılar yaptı.

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