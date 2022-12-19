Japonya'da rekor vergi artışı: Halkın üçte ikisi tepki gösterdi

Resmi Kyodo ajansı, hafta sonu Başbakan Kişida Fumio hükümetinin, ulusal savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla vergi artırımı programının kamuoyundaki yansımalarını araştırdı.

Halkın %64,9 vergi artışına tepkili

2 bin 700'ü aşkın kişinin yer aldığı araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 64,9'u savunma harcamalarının finanse edilmesi için vergilerin artırılması politikasına karşı olduğunu ifade etti.

Araştırmada, hükümetin geçen hafta içi açıkladığı yeni güvenlik stratejisinde Japonya'ya acil durumda "düşman üslerinin vurulmasını sağlayacak karşı saldırı kapasitesine" bakışları soruldu.

Katılımcıların yüzde 50,3'ü yeni açıklanan stratejiyi onayladığı ancak vergi artışına karşı oldukları ifade edildi.

Diğer yandan, katılımcıların yüzde 61'i ise yeni strateji kapsamında Japonya'ya "karşı saldırı kapasitesi" kazandırılmasının, komşu ülkelerle tansiyonu yükseltebileceğini savundu.

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Kişida Fumio hükümetine yönelik kamuoyu desteği yüzde 33,1'de kaldı. Bu oran, Kişida'nın başbakanlık görevine geldiği Ekim 2021 sonrası en düşük kamuoyu desteği olarak kayda geçti.

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