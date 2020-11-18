Japonya'dan Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin açıklama: Endişeyle izliyoruz

Japonya Kabine Genel Sekreteri Kato Katsunobu, Tokyo'nun, Çin'in Doğu Türkistan) bölgesindeki insan hakları (ihlalleri) koşullarını endişeyle takip ettiğini söyledi.

Kato, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Japonya, uluslararası toplumda evrensel olan özgürlük, temel insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğünün Çin'de de garanti edilmesinin önemli olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Çin, Doğu Türkistan'da inşa ettiği yüzlerce toplama kampında 1 ile 3 milyon arasında Uygur ve diğer Türki azınlıklara mensup kişileri zorla alıkoyuyor.

DÜNYA Uygur Türkleri asimile ediliyor

Pekin'in yaptığı soykırım

İnsan hakları örgütleri, Pekin'in uygulamasını insanlığa karşı suç ve soykırım olarak tanımlıyor.

Çin yönetimi ise kampların mesleki eğitimin yanı sıra 'aşırılıkla mücadeleye' katkı sağladığını öne sürerek herhangi bir hak ihlali olmadığını iddia ediyor.

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OYNAT 12:28 Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin Dünyanın en büyük radyo teleskopunu, en uzun hızlı tren hattı ağını kuran, uzaya ilk kuantum iletişim uydusunu gönderen, kuantum interneti kurma yolunda hızla ilerleyen Çin, klonlama, embriyo ve kök hücre, virüs araştırmalarında hızla batıyı yakalıyor kimi alanlarda öne geçiyor. Geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Çin aynı zamada teknoloji markaları üzerinden rakipleriyle istihbarat savaşları yaşıyor. Bu savaşların en önemli aktörlerinden birisi Huwaei. Atlas'ın yeni bölümünde ABD ve Batı liderliğinde, kendi gereksinimlerine uygun biçimde şekillenmiş bir küreselleşmenin hem coğrafyasını hem de kurallarının değişime zorlayan yeni büyük güç Çin'e uzanıyoruz. BiP'te paylaş

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39 ülke Çin'e mektup göndermişti

Birleşmiş Milletler'de Çin'e ortak mektup gönden 39 ülke, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İmzacı ülkelerden biri de Japonya'ydı.