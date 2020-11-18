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Dünya Japonyadan Doğu Türkistandaki insan hakları ihlallerine ilişkin açıklama Endişeyle izliyoruz
ASYA

Japonya'dan Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin açıklama: Endişeyle izliyoruz

Japonya'da hükümet yetkilileri, Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki insan hakları ihlalleri koşullarını endişeyle takip ettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Çin, Doğu Türkistan'da inşa ettiği yüzlerce toplama kampında 1 ile 3 milyon arasında Uygur ve diğer Türki azınlıklara mensup kişileri zorla alıkoyuyor.

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3 milyon Uygur Türkü kamplarda işkenceye maruz kalıyor.

Japonya Kabine Genel Sekreteri Kato Katsunobu, Tokyo'nun, Çin'in Doğu Türkistan) bölgesindeki insan hakları (ihlalleri) koşullarını endişeyle takip ettiğini söyledi.

Kato, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Japonya, uluslararası toplumda evrensel olan özgürlük, temel insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğünün Çin'de de garanti edilmesinin önemli olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Çin, Doğu Türkistan'da inşa ettiği yüzlerce toplama kampında 1 ile 3 milyon arasında Uygur ve diğer Türki azınlıklara mensup kişileri zorla alıkoyuyor.

Uygur Türkleri asimile ediliyor
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Uygur Türkleri asimile ediliyor

Pekin'in yaptığı soykırım

İnsan hakları örgütleri, Pekin'in uygulamasını insanlığa karşı suç ve soykırım olarak tanımlıyor.

Çin yönetimi ise kampların mesleki eğitimin yanı sıra 'aşırılıkla mücadeleye' katkı sağladığını öne sürerek herhangi bir hak ihlali olmadığını iddia ediyor.

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39 ülke Çin'e mektup göndermişti

Birleşmiş Milletler'de Çin'e ortak mektup gönden 39 ülke, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İmzacı ülkelerden biri de Japonya'ydı.

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