Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İnsan değilsiniz Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor
ASYA

Çin, Doğu Türkistanlı kadınları kürtaj ve kısırlaştırmaya zorlayarak işkence ediyor

İnsan değilsiniz: Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor

Çin, Doğu Türkistan’daki nüfusu azaltmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Yüzbinlerce kadının rahimlerine spiral takmaya, kürtaja ve kısırlaştırmaya zorlandığı belirtiliyor. Çok çocuk yapanlara para cezası kesiliyor ve kamplara gönderilmekle tehdit ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’in, Doğu Türkistan’da, Uygur nüfusunu azaltmak için kadınlara zorla doğum kontrol yöntemleri uygulattığı, uymayanları “yeniden eğitim merkezi” adı altındaki kamplara göndermekle tehdit ettiği iddia edildi. Associated Press (AP) ajansının haberinde, Uygur Türklerinin yoğunlukla yaşadığı özerk bölgede, yerel hükümetin, son yıllarda bölgedeki Uygur ve Kazak kadınları doğum kontrol yöntemleri uygulamaya zorladığı, çok çocuk yapanlara para cezası kestiği ve kamplara göndermekle tehdit ettiği öne sürüldü. Haberde AP’nin daha önce kamplarda kalan 30 kişi ile röportaj yaptığı ve hükümetin açıkladığı verilere dayanarak doğum kontrolünün daha önce bilinenden “daha geniş çaplı ve sistematik” olduğu savunuldu. Çin hükümetinin, yüz binlerce kadını düzenli olarak rahimlerine spiral takmaya, kürtaja ve kısırlaştırmaya zorladığı, spiral kullanımının ülke genelinde düşmesine rağmen Sincan’da ciddi şekilde artış gösterdiği kaydedildi.

Doğu Türkistan’a tehcir: Uygur Türkleri toplama kampından zorla fabrikaya gönderiliyor
DÜNYA
Doğu Türkistan’a tehcir: Uygur Türkleri toplama kampından zorla fabrikaya gönderiliyor

Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
OYNAT 00:00
Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
Çin yönetimi Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında Uygur Müslümanlarına işkenceye devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde elleri ve gözleri bağlanmış Uygur Müslümanlarının Çin polisi nezaretinde gruplar halinde yürütülerek trenlerden indirildiği görülüyor. Uygur Müslümanlarının tutulduğu toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Doğu Türkistan mücadelesi BM’de: İlk defa uluslararası düzeyde bir eyleme geçildi
DÜNYA
Doğu Türkistan mücadelesi BM’de: İlk defa uluslararası düzeyde bir eyleme geçildi
Abone Ol Google News
Yeter artık!

Yeter artık!

Uyarılara rağmen eğlence için tüneli kapattılar.
LGBT sapkınlığına karşı net mesaj

LGBT sapkınlığına
karşı net mesaj

​Erdoğan, tavır almaya davet etti.
Dünyaya korkutan uyarı!

Dünyaya
korkutan uyarı!

"Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi."
Tedbirlerde <br>dikkatli değiliz!

Tedbirlerde
dikkatli değiliz!

Bakan Koca, koronavirüsle ilgili verileri açıkladı.

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.
Baro teklifi <br>yarın Meclis'te

Baro teklifi
yarın Meclis'te

Erdoğan, ödeneklerin de bir ay uzatıldığını açıkladı.

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

​Ünlülerin güzelliği için çocuklar kurban mı ediliyor?
Macron'un TV'si öve öve bitiremedi

Macron'un TV'si öve öve bitiremedi

​Avrupa dökülürken Türkiye'nin koronayla nasıl savaştığını anlattılar.
İstanbul'u düşünen birileri var

İstanbul'u düşünen birileri var

Bakanlık, kıyıları ölü balıklarla dolan Küçükçekmece Gölü'nde...
Yunan yine<br>tahrik peşinde

Yunan yine
tahrik peşinde

Bize ait Eşek adasına gidip "Buraya sahip çıkacağız" dedi.
Diyanet bu kare için harekete geçti

Diyanet bu kare için harekete geçti

İmama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kılmıştı.

​"Türkiye'ye iki yüzlü davranmayın, oyun oynamayı artık bırakın".
Salda böyle güzel

Salda böyle güzel

"​Doğayı katlediyorlar" diye ortalığı ayağa kaldıranlar utanacak.

Peak 1.8 milyar dolara satıldı, gençler dümeni oyuna kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.