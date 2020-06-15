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Dünya Japonyanın en pahalı karpuzu Densuke Açık artırmada 2 bin dolara satıldı
ASYA

Japonya'nın en pahalı karpuzu Densuke: Açık artırmada 2 bin dolara satıldı

Japonya dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak bilinen Densuke karpuzu açık artırmada 2 bin dolara müşteri buldu. Piyasa değeri 6 bin dolar olan karpuzun korona krizi nedeniyle değerinden çok daha ucuza satıldığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Japon Densuke karpuzu dünyanın en pahalı meyvelerinden.
Japon Densuke karpuzu dünyanın en pahalı meyvelerinden.

Dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olan Japonya’nın Densuke karpuzu koronavirüs krizinden nasibini aldı.

Ortalama fiyatı 6 bin doları (yaklaşık 42 bin TL) bulan siyah kabuklu bu özel meyve, hasat sonrası yapılan ilk açık arttırmada 2 bin dolara (yaklaşık 15 bin TL) satıldı.

DW'nin haberine göre yetkililer “Koronavirüs salgını sebebiyle böyle bir düşüşü beklediklerini” söylerken karpuzun alıcısı 38 yaşındaki Madoka Sato “Çiftçilere destek olmak için açık arttırmaya katıldığını” söyledi.

Densuke karpuzu sadece Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında üretiliyor.

Aynı zamanda çok sayıda turistin de uğrak yeri olan Hokkaido adası, ülkede COVID-19 vaka sayısının fazla olduğu bölgeler arasında üst sıradaydı.

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