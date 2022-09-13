Dünya Japonyanın en yaşlı adamı hayatını kaybetti Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırmıştı
ASYA

Japonya'nın en yaşlı adamı hayatını kaybetti: Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı

Japonya'da en yaşlı adam olarak bilinen, Mikizo Ueda adlı erkek 9 Eylül'de hayatını kaybetti. Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran " dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanına sahip Japon Kane Tanaka, 119 yaşındayken 19 Nisan 2022'de Fukuoka eyaletinde hayata veda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Japonyanın en yaşlı adamı hayatını kaybetti: Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırmıştı
Mikizo Ueda

Japonya'nın Nara kentinde, "yaşayan en yaşlı erkek" Mikizo Ueda'nın 112 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı, 1910 yılında doğan Ueda'nın 9 Eylül'de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

112 yaşında hayatını kaybetti

  • Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanına sahip Japon Kane Tanaka, 119 yaşındayken 19 Nisan 2022'de Fukuoka eyaletinde hayatını kaybetmişti. Tanaka'nın ölümüyle, Japonya'da yaşayan en yaşlı insan unvanı Osaka eyaletindeki 115 yaşında olan Fusa Tatsumi'ye geçmişti.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti

Öte yandan, 116 yıl 54 gün yaşayan ve Haziran 2013 yılında hayatını kaybeden Jiroemon Kimura, "en uzun yaşayan erkek" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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