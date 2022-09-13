Japonya'nın en yaşlı adamı hayatını kaybetti: Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı

Aliyev Ermenistan'ı "Aklınızı başınıza alın başınızı ezeriz" diyerek uyarmıştı

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'a, Azerbaycan ordusu misliyle karşılık verdi. Bu gelişme sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermeni çetelerini yumruğunu göstererek uyardığı konuşma yeniden gündemde. Aliyev o konuşmada, “Ermenistan'da intikam hisleriyle yaşayanlara sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Yumruğumuz buradadır, hiçbir yere gitmiyor. Bizi asabileştirmeyin. Hepinizi güzelleştiririm. Güzel durursanız hepiniz rahat yaşayabilirsiniz. Eğer bize karşı herhangi bir saldırı açıklama hakaret olursa başınızı ezeriz” demişti.