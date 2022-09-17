Dünya Jens Stoltenbergden Ukraynada uzun vadeli savaşa hazırlanma çağrısı
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Jens Stoltenberg'den Ukrayna'da uzun vadeli savaşa hazırlanma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda açıklamada bulundu. Stoltenberg, 24 Şubat'ta başlayan çatışmaların, uzun süre devam edeceğini düşünüyor. BBC Radyosu'na demeç veren Stoltenberg, Ukrayna'nın Rus birliklerine karşı saldırısının "çok etkili" olduğunu söyledi, ancak savaşın sonunun henüz görünmediğini belirterek, ulusların uzun dönemli çatışmalara hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı.

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Jens Stoltenbergden Ukraynada uzun vadeli savaşa hazırlanma çağrısı
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda açıklamada bulundu.

Stoltenberg, 24 Şubat'ta başlayan çatışmaların, uzun süre devam edeceğini düşünüyor.

BBC Radyosu'na demeç veren Stoltenberg, Ukrayna'nın Rus birliklerine karşı saldırısının "çok etkili" olduğunu söyledi, ancak savaşın sonunun henüz görünmediğini belirterek, ulusların uzun dönemli çatışmalara hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı.

"Son derece cesaret verici"

Stoltenberg, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin toprakları geri alabildiğini ve ayrıca Rus hatlarının gerisini vurabildiğini görmek elbette son derece cesaret verici." dedi.

"Uzun mesafe için hazırlıklı olmalıyız"

Savaşın gidişatına değinen Stoltenberg, "Aynı zamanda, bunun savaşın sonunun başlangıcı olmadığını anlamalıyız. Uzun mesafe için hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın karşı saldırıları

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Herson çevresinde güneye yönelik karşı saldırı başlattı.

Ukrayna'nın, Rus ikmal hatlarına, mühimmat üslerine ve Kırım'daki Saki Hava Üssü'ne yönelik saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.
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TOPU KİEV’E ATTI
Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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