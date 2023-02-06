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Kahramanmaraş depremi Orta Doğu'da birçok ülkede şiddetle hissedildi: Suriye'de 42 kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. AFP'de yer alan habere göre Suriye'de 42 kişi hayatını kaybetti ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

07:24 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Suriye sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.

Suriye sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.

Bölgedeki sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Sosyal medya üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, evlerin yıkıldığına ilişkin paylaşımlar yapılıyor.

AFP'de yer alan habere göre Suriye'de 42 kişi hayatını kaybetti ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


#DEPREM
#Güneydoğu depremi
#Orta Doğu
1 saat önce
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Kahramanmaraş depremi Orta Doğu'da birçok ülkede şiddetle hissedildi: Suriye'de 42 kişi öldü
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