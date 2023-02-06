Kahramanmaraş depremi Orta Doğu'da birçok ülkede şiddetle hissedildi: Suriye'de 42 kişi öldü

Bölgedeki sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Sosyal medya üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, evlerin yıkıldığına ilişkin paylaşımlar yapılıyor.

AFP'de yer alan habere göre Suriye'de 42 kişi hayatını kaybetti ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



