‘Kaptan Amerika’ya faşist karakter: İsrailli oyuncu ismini Sabra ve Şatilla katliamından alıyor

Marvel Sinematik Evren filmi Kaptan Amerika: Yeni Dünya Düzeni filminde yer alan Sabra karakterinin İsrailli aktris Shira Haas'in olması Amerika yapım şirketinin planlı bir oyunu olduğunu açıkça yansıtıyor. Çünkü Sabra ismi, işgalci İsrail'in katliam yaptığı Beyrut'ta bulunan Filistin mülteci kampına ait. Karakter isminin hem katliam yapıldığı yerden alınması hem de canlandıracak ismin İsrailli olması izleyicilerin gözünden kaçmadı ve büyük tepki topladı.

Sabra karakterini İsrailli aktris Shira Haas'ın oynayacak olması ise çok manidar geldi.

Sosyal medya ve kamuoyu Marvel'a tepkili

Marvel'ın katliamlara konu olan bir ismi filminde bir kahraman olarak sunması sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Marvel'ı bu tür bir katliamı hatırlatması ve 'Yeni Dünya Düzeni' adlı filmde bu tür bir isim kullanması yoğun eleştirilere maruz bıraktı.

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Marvel'ın geçmişten bu yana Amerikan propagandası yapan bir şirket olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, yeni filmlerinde de böyle bir rezalete imza atmalarının ilginç olmadığını belirtti.

Öte yandan bir başka kullanıcı, dünyayı kurtaracak olan süper kahramanın İsrailli, faşist ve cani bir karakter olarak seçilmesinin büyük bir tezat olduğunu söyledi.

Çocuklar dahil yüzlerce cana kıyıldı

Sabra ve Şatilla katliamı, Eylül 1982 tarihinde İsrail yanlısı aşırı sağcı örgütlerin Batı Beyrut'ta, Sabra ve Şatilla adındaki Filistin mülteci kamplarına düzenlemiş olduğu saldırıda çoğunluğu çocuk olan yüzlerce sivil Müslümanı katletmesi olayıdır.

Lübnan'ı 1982 yılında işgal eden İsrail ordusu ile aşırı sağcı Hıristiyan milislerin, 16 Eylül 1982'de başlayan ve üç gün süren kanlı baskınında, kadın ve çocuk ayrımı gözetmedikleri katliamda Filistinlilerin yanı sıra Lübnanlıların da öldürüldüğüne dikkati çekti.

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Şatilla Mülteci Kampı'nın sakinlerinden Fuad Abid, katliamın gerçekleştiği gün 12 yaşında olmasına rağmen olayları çok net hatırladığını belirterek, ''Sabra ve Şatilla kampındaki mülteciler, o gün Filistin halkına yönelik en kanlı katliamlardan birinin sabahına uyandı'' dedi.

Bir asırdan bu yana Filistin halkına yönelik komploların ardı arkası kesilmediğine işaret eden Abid, şöyle devam etti: "Sabra ve Şatilla katliamı, insanlık tarihinin de en vahşi soykırımlarından biridir. O gün sokaklar, çocuk kadın veya yaşlı ayrımı gözetmeksizin öldürülen 3 binden fazla Filistinliye ait cesetlerle dolmuştu."

OYNAT 02:43 İnsanlığın utanç lekesi: Sabra ve Şatilla katliamı 38 yıl önce, 16 Eylül 1982'de, İsrail'in desteklediği aşırı sağcı Hıristiyan Falanjist milisler Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarında yüzlerce Filistinliyi katletti. Ariel Şaron'un onayı ve gözetimi altında gerçekleşen bur soykırımda Filistinliler, insanlık için adalet bekliyor.





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