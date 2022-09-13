Dünya Kaptan Amerikaya faşist karakter İsrailli oyuncu ismini Sabra ve Şatilla katliamından alıyor
ORTADOĞU AMERİKA

‘Kaptan Amerika’ya faşist karakter: İsrailli oyuncu ismini Sabra ve Şatilla katliamından alıyor

Marvel Stüdyoları, kısa süre önce, 3 Mayıs 2024'te vizyona girecek olan Kaptan Amerika 'Yeni Dünya Düzeni' filmini tanıtmıştı. Filmde İsrailli aktris Shira Haas'ın 'Sabra' isimli bir süper kahramanı canlandıracak olması Amerika film sektörünün ne denli sadist bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Sabra, 1982 yılında Siyonist İsrail'in Beyrut'taki Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarını basarak çocuklar dahil yüzlerce Müslümanı katletmesi olayından alınıyor. Süper kahramanın isminin Sabra olarak seçilmiş olması sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaptan Amerika filmine faşist karakter: İsmini Sabra ve Şatilla katliamından alıyor
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Marvel Sinematik Evren filmi Kaptan Amerika: Yeni Dünya Düzeni filminde yer alan Sabra karakterinin İsrailli aktris Shira Haas'in olması Amerika yapım şirketinin planlı bir oyunu olduğunu açıkça yansıtıyor. Çünkü Sabra ismi, işgalci İsrail'in katliam yaptığı Beyrut'ta bulunan Filistin mülteci kampına ait. Karakter isminin hem katliam yapıldığı yerden alınması hem de canlandıracak ismin İsrailli olması izleyicilerin gözünden kaçmadı ve büyük tepki topladı.

Sabra karakterini İsrailli aktris Shira Haas'ın oynayacak olması ise çok manidar geldi.
Sabra karakterini İsrailli aktris Shira Haas'ın oynayacak olması ise çok manidar geldi.

Sosyal medya ve kamuoyu Marvel'a tepkili

Marvel'ın katliamlara konu olan bir ismi filminde bir kahraman olarak sunması sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Marvel'ı bu tür bir katliamı hatırlatması ve 'Yeni Dünya Düzeni' adlı filmde bu tür bir isim kullanması yoğun eleştirilere maruz bıraktı.

Marvel'ın geçmişten bu yana Amerikan propagandası yapan bir şirket olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, yeni filmlerinde de böyle bir rezalete imza atmalarının ilginç olmadığını belirtti.

Öte yandan bir başka kullanıcı, dünyayı kurtaracak olan süper kahramanın İsrailli, faşist ve cani bir karakter olarak seçilmesinin büyük bir tezat olduğunu söyledi.

Çocuklar dahil yüzlerce cana kıyıldı

Sabra ve Şatilla katliamı, Eylül 1982 tarihinde İsrail yanlısı aşırı sağcı örgütlerin Batı Beyrut'ta, Sabra ve Şatilla adındaki Filistin mülteci kamplarına düzenlemiş olduğu saldırıda çoğunluğu çocuk olan yüzlerce sivil Müslümanı katletmesi olayıdır.

Lübnan'ı 1982 yılında işgal eden İsrail ordusu ile aşırı sağcı Hıristiyan milislerin, 16 Eylül 1982'de başlayan ve üç gün süren kanlı baskınında, kadın ve çocuk ayrımı gözetmedikleri katliamda Filistinlilerin yanı sıra Lübnanlıların da öldürüldüğüne dikkati çekti.

Şatilla Mülteci Kampı'nın sakinlerinden Fuad Abid, katliamın gerçekleştiği gün 12 yaşında olmasına rağmen olayları çok net hatırladığını belirterek, ''Sabra ve Şatilla kampındaki mülteciler, o gün Filistin halkına yönelik en kanlı katliamlardan birinin sabahına uyandı'' dedi.

  • Bir asırdan bu yana Filistin halkına yönelik komploların ardı arkası kesilmediğine işaret eden Abid, şöyle devam etti: "Sabra ve Şatilla katliamı, insanlık tarihinin de en vahşi soykırımlarından biridir. O gün sokaklar, çocuk kadın veya yaşlı ayrımı gözetmeksizin öldürülen 3 binden fazla Filistinliye ait cesetlerle dolmuştu."

İnsanlığın utanç lekesi: Sabra ve Şatilla katliamı
OYNAT 02:43
İnsanlığın utanç lekesi: Sabra ve Şatilla katliamı
38 yıl önce, 16 Eylül 1982'de, İsrail'in desteklediği aşırı sağcı Hıristiyan Falanjist milisler Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarında yüzlerce Filistinliyi katletti. Ariel Şaron'un onayı ve gözetimi altında gerçekleşen bur soykırımda Filistinliler, insanlık için adalet bekliyor.

İsrail'in gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı'nın üzerinden 74 yıl geçti: Acısı Filistinlilerin hafızasında hala taze
FOTOĞRAF 8
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İsrail devletini kurmak için İngiliz manda yönetimine ve bölge halkına yönelik terör eylemleri düzenleyen, liderliğini Avraham Stern'in yaptığı Lehi (Stern) ile Menahem Begin öncülüğündeki İsrail Ulusal Askeri Örgütü (İrgun) militanları, Palmah ve Hagana gibi siyonist terör örgütlerinin de desteğiyle 9 Nisan 1948'de Filistin'in Deyr Yasin köyüne baskın düzenlemiş ve 254 Filistinliyi katletmişti.

Deyr Yasin katliamı Filistinlilerin, tarihi Filistin topraklarının diğer bölgelerine ve komşu Arap ülkelerine zorunlu göçünde önemli bir faktör oldu. Bu katliam ayrıca 1948'de Arap-İsrail Savaşı'nın fitilini ateşleyen en önemli nedenler arasında yer aldı.
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Deyr Yasin’de neler yaşandı?

Katliamdan kurtulmayı başarabilen az sayıdaki tanığın daha sonra anlattıkları, 9 Nisan 1948'de yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Buna göre, 8 Nisan’da Filistin direnişinin komutanlarından Abdulkadir el-Hüseyni’nin şehadet haberinin duyulmasıyla köy halkı, Yahudilerin o gece köye saldırabileceğini düşünerek nöbet tutmaya başladı.

Gece yarısı Deyr Yasin köyünü basan teröristler, anons yaparak halktan köyü terk etmelerini istedi. Ancak bunun için mühlet tanımadan evleri yakmaya başladılar, dışarı çıkmaya çalışanları da ateş açarak öldürdüler.
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Deyr Yasin'de o gece 52 çocuk, ailelerinin gözleri önünde başları kesilerek öldürüldü, 60'tan fazla kadın da vücutları parçalanarak katledildi.

Köydeki bütün erkekler ise öldürüldükten sonra su kuyularına atıldı.

Katliamdan çok az sayıda sivil yaralı kurtuldu. Yaralı kadın ve çocuklar olayın ardından çırılçıplak soyularak araçlara doldurulup Yahudi yerleşim birimlerinde dolaştırıldı.
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\"Hepimizi öldürmeye gelmişlerdi\"

Yahudi terör örgütlerinin köye düzenlediği katliamdan kurtulmayı başaran katliamın son tanıklarından, bugün 84 yaşında olan ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Umm Usame, o gece köylerine düzenlenen saldırıyı şöyle anlatmıştı:

\"Evimiz üç katlıydı, babamla birlikte ağabeyim de nöbet tutuyordu. Yahudiler şafak vaktine doğru, sabah ezanının okunmasıyla birlikte köye indiler. Araçları yoktu. Köyün etrafını kuşattılar. Kimsenin köyden kaçmasını istemiyorlardı. Hepimizi öldürmeye gelmişlerdi.\"
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Tanık olduğu dehşeti kayıtlara geçiren Umm Usame, \"İlk olarak sabah namazı için abdest almaya çıkan bir köylüyü yakalayıp öldürdüler. Ağabeyim onları görmüştü, birkaç defa seslendi ama cevap vermediler. Bunun üzerine onlara ateş etmeye başladı. Ağabeyim köydekilerin uyanması için de ateş açtı ve çatışma başladı.\" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın başlamasıyla kadın ve çocuklar kaçacak yer aradı ancak çok azı teröristlerin mermilerinden kurtulabildi.

Umm Usame, babasının diğer eşi, ağabeyi ve diğer çocuklarla evlerinin arka penceresinden halasının evine, oradan da Ain Karem köyüne kaçarak katliamdan kurtulduğunu anlattı.
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\"Bu eylemi yapmasaydık İsrail olmayacaktı\"


Katliamdan sadece bir ay sonra David Ben-Gurion, İsrail devletinin kuruluşunu ilan etti.

Katliamı gerçekleştirenlerden Menahem Begin, 1977-1983 yıllarında İsrail Başbakanı oldu. Begin, \"Eğer ‘Deyr Yasin zaferi’ olmasaydı, İsrail devleti de olmazdı.\" diyerek saldırının meşruluğunu savunmuştu.
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Haaretz gazetesinin 2010'da Deyr Yasin katliamıyla ilgili belgeler, raporlar ve fotoğrafların kamuya açılması önündeki engelin kaldırılması için verdiği dilekçe İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yerel gözlemcilere göre söz konusu katliam, Filistinli Araplar ile Yahudiler arasında o dönem zaten var olan nefrete yenilerini ekledi ve Filistin halkının hafızasında silinmez bir yer edindi.
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İsrail Deyr Yasin'deki sokaklara katliamı yapanların adını verdi


İsrail yönetimi, 1948'de Yahudi terör örgütlerince yerle bir edilen köyü 1980'de Givat Shaul adıyla yeniden inşa etti ve tarihin en korkunç katliamlarından birine sahne olan Deyr Yasin'deki köyün cadde ve sokaklarına katliamı gerçekleştiren teröristlerin adını verdi.

Filistinliler ise 1948'de kaybettikleri katliam kurbanlarını her yıl çeşitli etkinliklerle anmaya devam ediyor.
İsrail'in gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı'nın üzerinden 74 yıl geçti: Acısı Filistinlilerin hafızasında hala taze
İsrail'in kurucu örgütleri tarafından 9 Nisan 1948'de Kudüs'ün batısındaki Deyr Yasin köyünde 254 Filistinli sivilin öldürüldüğü Deyr Yasin katliamının acısı Filistinlilerin hafızasında tazeliğini koruyor.

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