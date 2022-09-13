‘Kaptan Amerika’ya faşist karakter: İsrailli oyuncu ismini Sabra ve Şatilla katliamından alıyor
Marvel Stüdyoları, kısa süre önce, 3 Mayıs 2024'te vizyona girecek olan Kaptan Amerika 'Yeni Dünya Düzeni' filmini tanıtmıştı. Filmde İsrailli aktris Shira Haas'ın 'Sabra' isimli bir süper kahramanı canlandıracak olması Amerika film sektörünün ne denli sadist bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Sabra, 1982 yılında Siyonist İsrail'in Beyrut'taki Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarını basarak çocuklar dahil yüzlerce Müslümanı katletmesi olayından alınıyor. Süper kahramanın isminin Sabra olarak seçilmiş olması sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
Marvel Sinematik Evren filmi Kaptan Amerika: Yeni Dünya Düzeni filminde yer alan Sabra karakterinin İsrailli aktris Shira Haas'in olması Amerika yapım şirketinin planlı bir oyunu olduğunu açıkça yansıtıyor. Çünkü Sabra ismi, işgalci İsrail'in katliam yaptığı Beyrut'ta bulunan Filistin mülteci kampına ait. Karakter isminin hem katliam yapıldığı yerden alınması hem de canlandıracak ismin İsrailli olması izleyicilerin gözünden kaçmadı ve büyük tepki topladı.
Sosyal medya ve kamuoyu Marvel'a tepkili
Marvel'ın katliamlara konu olan bir ismi filminde bir kahraman olarak sunması sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Marvel'ı bu tür bir katliamı hatırlatması ve 'Yeni Dünya Düzeni' adlı filmde bu tür bir isim kullanması yoğun eleştirilere maruz bıraktı.
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Marvel'ın geçmişten bu yana Amerikan propagandası yapan bir şirket olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, yeni filmlerinde de böyle bir rezalete imza atmalarının ilginç olmadığını belirtti.
Öte yandan bir başka kullanıcı, dünyayı kurtaracak olan süper kahramanın İsrailli, faşist ve cani bir karakter olarak seçilmesinin büyük bir tezat olduğunu söyledi.
Çocuklar dahil yüzlerce cana kıyıldı
Sabra ve Şatilla katliamı, Eylül 1982 tarihinde İsrail yanlısı aşırı sağcı örgütlerin Batı Beyrut'ta, Sabra ve Şatilla adındaki Filistin mülteci kamplarına düzenlemiş olduğu saldırıda çoğunluğu çocuk olan yüzlerce sivil Müslümanı katletmesi olayıdır.
Lübnan'ı 1982 yılında işgal eden İsrail ordusu ile aşırı sağcı Hıristiyan milislerin, 16 Eylül 1982'de başlayan ve üç gün süren kanlı baskınında, kadın ve çocuk ayrımı gözetmedikleri katliamda Filistinlilerin yanı sıra Lübnanlıların da öldürüldüğüne dikkati çekti.
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Şatilla Mülteci Kampı'nın sakinlerinden Fuad Abid, katliamın gerçekleştiği gün 12 yaşında olmasına rağmen olayları çok net hatırladığını belirterek, ''Sabra ve Şatilla kampındaki mülteciler, o gün Filistin halkına yönelik en kanlı katliamlardan birinin sabahına uyandı'' dedi.
Bir asırdan bu yana Filistin halkına yönelik komploların ardı arkası kesilmediğine işaret eden Abid, şöyle devam etti: "Sabra ve Şatilla katliamı, insanlık tarihinin de en vahşi soykırımlarından biridir. O gün sokaklar, çocuk kadın veya yaşlı ayrımı gözetmeksizin öldürülen 3 binden fazla Filistinliye ait cesetlerle dolmuştu."