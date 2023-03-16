Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ülke meclisini feshetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfettiklerini dile getiren Erdoğan, "İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da gelişeceğini belirten Erdoğan, "Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Şu anda Karadağ’daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı ise 3 bin 800’dür" ifadelerini kullandı.