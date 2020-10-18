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Dünya Katar ve Mısır İsrail barış sürecini tehdit ediyor
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Katar ve Mısır: İsrail barış sürecini tehdit ediyor

İsrail yönetiminin Filistin topraklarında yürüttüğü işgalci politikadan rahatsız olan Katar ve Mısır yönetimleri, Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa etme kararının barış sürecini tehdit ettiğini açıkladı.İki ayrı hükümet yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Kudüs ile başta Mescid-i Aksa olmak üzere kentteki kutsal mekanların statüsüne dokunulmamasına, yerleşim birimleri inşaatının derhal durdurulmasına ve Filistinli mültecilerin terk ettikleri evlerine geri dönmesinin sağlanmasına vurgu yapıldı.

Haber Merkezi AA
Toprakları işgal altında olan binlerce Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.
Toprakları işgal altında olan binlerce Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Mısır ve Katar, İsrail yönetiminin, Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa etme kararının barış sürecini tehdit ettiğini belirtti.

Katar ve Mısır'dan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail'in 14-15 Ekim'de Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onaylamasına tepki gösterildi.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, İsrail'in aldığı kararın, yasa dışı olduğu, iki devletli çözümü tehdit ettiği, ekonomik ve sosyal refah ile barışın önünde engel teşkil ettiğini ifade etti.

Al Sani, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümünün, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde İsrail ve Filistin arasında ciddi müzakereleri gerekli kıldığını vurguladı.

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Filistinli genç Mescid-i Aksa baskını sırasında Kur'an okuyarak tepki gösterdi
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Kutsal mekanlara dokunmamalı

Kudüs ile başta Mescid-i Aksa olmak üzere kentteki kutsal mekanların statüsüne dokunulmaması gerektiğini kaydeden Al Sani, yerleşim birimleri inşaatının derhal durdurulması ve Filistinli mültecilerin terk ettikleri evlerine geri dönmesini istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafız ise yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin uluslararası meşruiyete ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Hafız açıklamada, söz konusu kararın, taraflar arasındaki güvensizliği artırdığını, iki devletli çözümü tehdit ettiğini ve Filistin tarafıyla yapıcı bir diyalog başlatılması şansını yok ettiğini kaydetti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin 14-15 Ekim'de Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu kararla 2020'nin Yahudi yerleşim birimi inşalarında en yüksek rakamın görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği ifade edilmişti.

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269 yasadışı yerleşim birimi var

Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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