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BAE-Suud ihanet ortaklığı: Filistin topraklarında İsrail ilhakının önünü açtılar!

BAE-Suud ihanet ortaklığı: Filistin topraklarında İsrail ilhakının önünü açtılar

BAE’nin başını çektiği Körfez ülkeleri birer birer İsrail ile yakınlaşırken Umman ve BAE temsilcilerinin olduğu bir heyet Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi eşliğinde geldi. Filistinliler heyete tepki gösterdi. Körfez’den aldığı cesaretle işgali yayan İsrail ise 11 dönümlük araziye daha el koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umman ve BAE’den temsilcilerin olduğu bir heyetin İsrail korumasında Mescid-i Aksa’ya girmesi tepkiye neden oldu.
Umman ve BAE’den temsilcilerin olduğu bir heyetin İsrail korumasında Mescid-i Aksa’ya girmesi tepkiye neden oldu.

İşgalci İsrail yönetimi Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’nde de facto ilhak adımları atmaya başladı. İsrail Meclisi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) yapılan sözde “normalleşme” anlaşmasının onaylanmasından hemen sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria’da ve Kudüs çevresinde yeni beş bin konutluk yasa dışı yerleşim planı inşa etme planını açıkladı. Netanyahu’nun açıklaması, BAE’nin “normalleşme” anlaşması karşılığı İsrail’in Batı Şeria’da ilhakı durduracağı iddiasının da yalan olduğunu gösterdi. BAE’nin İsrail’le imza attığı anlaşmanın Filistin davasına ihanet anlamına geldiği belirtiliyordu. İsrail’in attığı son adımlar, bu ihanetin boyutunu gözler önüne serdi. Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsat bilerek Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve ilhak planlarını uygulamaya koyduğunu belirtti. Öte yandan Körfez bölgesinden bir heyetin Filistinlilere kapalı tutulan Mescid-i Aksa’ya İsrail korumasında girdiği ortaya çıktı.

Filistinliler, ihanet anlaşmalarına BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın fotoğraflarını yakarak tepki göstermişti.

İSRAİL KORUMASINDA AKSA’YA GİRDİLER

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, 10 kişilik bir heyetin İsrail polisinin korumasında Silsile Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e girdiğini belirtti. Aralarında Umman ve BAE’den temsilcilerin olduğu heyet, İsrailli güvenlik görevlileri kapıda korumalık yaparken Mescid’e girip namaz kıldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’den farklı heyetlerin de İsrail desteğiyle ziyaretlerinin beklendiğini söyledi.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


FİLİSTİNLİLERDEN HEYETE TEPKİ

Kubbetu’s Sahra’ya yönelen heyete Mescid-i Aksa’da bulunan bazı Filistinlilerin tepki gösterdiğini ifade eden yetkili, heyetin Kubbetu’s Sahra ve Kıble Mescidi’nde namaz kıldıktan sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldığını kaydetti. Aynı yetkili, İsrail polisinin, heyete tepki gösteren 3 Filistinliyi gözaltına aldığını, iki Filistinliyi de Harem-i Şerif’ten uzaklaştırdığını aktardı. İsrail işgal yetkililerinin koronayı bahane ederek El Aksa Mescidi’nin Kudüslülere kapatılmasına rağmen, bir Arap normalleşme heyeti İsrail polisi ve istihbaratının koruması altında El Aksa’ya girmesi tepkilere yol açtı.

Filistin’i nankörlükle suçladı
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Filistin’i nankörlükle suçladı

RİYAD DA GÖZ KIRPTI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da, “(İsrail’le) normalleşmenin olacağını tasavvur ediyoruz” sözleriyle işgalci ülkeyle yakınlaşmaya göz kırptı. Faysal bin Ferhan, “Biz barışa bağlıyız, barış bölge için stratejik bir gereklilik. İsrail’le normalleşme de yolun sonunda bunun bir parçası. Suudi Arabistan’ın 1981’deki önerisi ve Arap Barış Girişimi’nin önerisi de bu” değerlendirmesini yaptı. Suudi Arabistan’ın yakın müttefikleri BAE) ve Bahreyn’in ardından Riyad ile Tel Aviv arasında gayriresmi ve dolaylı bir yakınlaşma dikkati çekiyor.

ÜRDÜN VADİSİ’NE EL KOYACAK

İsrail yönetiminin, doğa koruma alanına dönüştürme bahanesiyle Ürdün Vadisi’nin Ağvar bölgesindeki 11 dönümlük araziye el konulması yönünde karar aldığı bildirildi. İşgalci yönetimin Ağvar bölgesindeki en büyük müsadere operasyonuna başladığı belirtildi. Avvad, Ağvar ve Eriha bölgelerindeki 11 dönümlük arazinin doğa koruma alanı olarak ilan edilmesi yönünde 3 askeri karar alındığı kaydedildi. Söz konusu kararların son 20 yıldır Filistin topraklarına yönelik en büyük müsadere operasyonu olduğuna işaret edildi. El konulan bölgenin zamanla Yahudi yerleşim birimleri, askeri kamplar ya da sanayi bölgelerine dönüştürüleceği değerlendiriliyor.

Netanyahu: BAE ile yapılan anlaşmada gizli maddeler yok
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