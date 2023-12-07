Katil İsrail kana doymuyor: 7 Ekim'den bu yana 17 bin Filistinli katledildi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, son söyleşisinde, vicdan sahiplerine “nihayet bu da oldu” dedirtecek olan şu cümleyi kurdu: “Gazze’deki savaş sadece İsrail ile HAMAS arasında değil, Batı medeniyetini kurtarmaya mahsus bir savaştır.” Herzog’un bu iddiası gülünçlüğü de aşıp doğrudan aptalca ya da akıl sahiplerini aptal yerine koyan bir iddia olmaktan öte bir değer taşımıyor ama Batı’nın İsrail politikasına dair şu önemli gerçeğin altını yeniden çiziyor: ABD’nin vekil terör devleti olarak İsrail, özellikle