ABD'li yetkililer İsrail yönetimine iletti: Gazze saldırıları ocak ayına kadar bitebilir

ABD Başkanı Joe Biden’ın, "İsrail’in, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı saldırılarında Hamas direnişçilerini cinsel şiddet ve tecavüzle suçlama girişimi olan asılsız iddiaları" benimsemesini şiddetle kınayan Hamas, Biden’ın “ucuz siyonist propaganda” yaptığı ifade edilen açıklamada, "Asgari düzeyde tarafsızlığa sahip olması gereken bir lider için bunu yeni bir ahlaki düşüş olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.