Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalkilya kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi katletti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine baskın düzenledi.
Kentin Kefr Sebe Mahallesi'nde konuşlanan İsrail ordusu ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında arbede çıktı.
İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 25 yaşındaki Filistinli Halid Salih Karan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 934 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.