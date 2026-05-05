Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu El-Uyun'a bağlı El-Cela Kavşağı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralananlar da oldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 800'ün üzerinde kişi ölürken, 2 bini aşkın kişi de yaralandı.