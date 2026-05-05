Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti

09:295/05/2026, Salı
AA
İsrail ordusu El-Uyun'a bağlı El-Cela Kavşağı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldı.
İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki El-Uyun bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu El-Uyun'a bağlı El-Cela Kavşağı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralananlar da oldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 800'ün üzerinde kişi ölürken, 2 bini aşkın kişi de yaralandı.



