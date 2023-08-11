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Dünya

Kazakistan'dan Rusya kararı: Tahıl ithalatı yasağını 6 ay daha uzattı

Kazakistan, Rusya’dan kaçak yollarla ülkeye sokulan tahıl girişini önlemek için kara yoluyla tahıl ithalatı yasağını 6 ay daha uzattı.

16:41 . 11/08/2023 Cuma
AA
Kazakistan tahıl ithalatı yasaklamasını 6 aylığına daha uzattı.

Kazakistan tahıl ithalatı yasaklamasını 6 aylığına daha uzattı.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Serik Jumangarin başkanlığında düzenlenen kurumlar arası toplantıda katılımcılar, 10 Nisan'da alınan kara yoluyla tahıl ithalatı yasağının bazı istisnalar dışında 6 ay daha uzatılması konusunda anlaştı.


Rusya’dan kaçak yollarla ülkeye sokulan tahıl girişini önlemek için alınan karar kapsamında bu sefer sadece kara yoluyla değil demir yoluyla da yapılan tahıl ithalatına yasak getirilecek.


Kazak basınındaki haberlerde, kaçak yollarla ülkeye girişi yapılan Rus tahılının Özbekistan, Afganistan ve Tacikistan başta olmak üzere üçüncü ülkelere ucuza satıldığı bildirilmişti. Bu durumun Rusya gibi tahıl ihracatçısı olan Kazakistan’daki yerli üretimi ve iç pazarı olumsuz etkileyerek ekonomiye zarar verdiği kaydedilmişti.



#Kazakistan
#tahıl
#Rusya
#ithalat
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