Türkiye'nin başarılı rolünü bu sözlerle duyurdular: Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalıyor

"Erdoğan'ın elinde o kadar iyi diplomatik kartlar var ki, daha önce dolaşmak zorunda kaldığı insanlara açıkça konuşabiliyor. Hatta Batılı liderler, Putin'in bir ay içinde Erdoğan'ı Türkiye'de ziyaret etmesini bile umuyorlar. Oysa Batılı liderlerin asıl politikaları onu (Putin) olabildiğince tecrit etmek. Kendilerinin çözemedikleri şeyi Erdoğan'ın çözmesini istiyorlar, yani Temmuz ayında Putin tarafından rafa kaldırılan Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasına can vermek istiyorlar. Bu da buğday fiyatının yüzde 20 artmasına neden oldu."