Türkiye'nin başarılı rolünü bu sözlerle duyurdular: Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalıyor

Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta liderlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraf gündeme damga vurmuştu.
"HERKES CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KAPISINI ÇALIYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı tahıl diplomasisini Norveç basını Dagbladet yakın takibe alarak bir makale yayımladı. Erdoğan'ın Tahıl Koridorunun yeniden işlerlik kazandırılması için tek lider olduğunu yazan Norveç basını, birçok ülkenin Türkiye'nin kapısını çaldığını yazdı.
"KENDİLERİNİN ÇÖZEMEDİKLERİ ŞEYİ ERDOĞAN'IN ÇÖZMESİNİ İSTİYORLAR"
Vilnius'taki NATO zirvesi hakkında yorumda bulunan Norveç basını Dagbladet, "Şimdi Erdoğan'ın uzun süredir istediği F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılmasına istekli görünen ABD'yle kapılar tekrar açıldı. Erdoğan bir diğer şartını da bu yaz belirttiği AB ile üyelik müzakereleridir." şeklinde açıklama yaptı.