Kelepçe işkencesi: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirler kötü muameleye maruz kalıyor

Açıklamada, "Kelepçe konusu, cezaevi yönetiminin tutuklulara kötü muamele ve işkence yapmak için kullandığı en çok öne çıkan araçlardan biridir ve hapishane yönetimi Filistinli tutuklulara işkence yapmak için birçok aracı kullanmaktadır." ifadesi kullanıldı.