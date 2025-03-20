Kelepçe işkencesi: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirler kötü muameleye maruz kalıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sık sık ellerinin kelepçelerle sıkıca bağlanması yoluyla kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını açıkladı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, daha önce Nefha ve Raymond hapishaneleri olarak bilinen Janot Hapishanesinde İsrail polisinin şiddetli bir "operasyon düzenlediği", ses bombası attığı ve Filistinli tutuklulara saldırdığı belirtildi.
Hapishanelerde İsrail polisinin baskınlarının arttığı kaydedilen açıklamada, özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinli tutukluların zor şartlara maruz kaldığı ifade edildi.
Açıklamada, "Kelepçe konusu, cezaevi yönetiminin tutuklulara kötü muamele ve işkence yapmak için kullandığı en çok öne çıkan araçlardan biridir ve hapishane yönetimi Filistinli tutuklulara işkence yapmak için birçok aracı kullanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'si çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.