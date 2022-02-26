Dünya Kievde büyük çatışmalar yaşanıyor
AVRUPA

Kiev'de büyük çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in hem merkezinde hem de dış mahallelerinde çok büyük çatışmalar yaşanıyor. Kentin birçok noktasından patlama sesleri yükseliyor. Bazı noktalar top atışlarıyla hedef alınıyor. Reuters Haber Ajansı, topçu atışlarının Kiev merkezine yakın noktalardan duyulmaya başladığını açıkladı.


Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kievde büyük çatışmalar yaşanıyor
Kiev'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Reuters Haber Ajansı, topçu atışlarının Kiev merkezine yakın noktalardan duyulmaya başladığını açıkladı.

Yerel kaynaklar da Kiev'de çatışmaların daha da şiddetlendiğini, birçok noktadan patlama ve silah sesleri yükseldiğini bildiriyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin başkenti Kiev'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan Vasylkiv kentinde şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Reuters Haber Ajansı, topçu atışlarının Kiev merkezine yakın noktalardan duyulmaya başladığını açıkladı.

Kiev'deki CNN ekipleri, cumartesi sabahı erken saatlerde şehrin batısında ve güneyinde şiddetli patlamalar olduğunu bildirdi. Hala karanlık olan gökyüzü, patlamalarla aydınlandı.

Ukrayna Devlet Özel İletişim Servisi, son 10 dakikada Shulyavka ve Hayvanat Bahçesi bölgesinde 50'den fazla patlama yaşandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya bu gece fırtına koparacak
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya bu gece fırtına koparacak

Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
DÜNYA
Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz

Kiev Belediye Başkanı da cephede: Başka bir seçeneğim yok savaşacağım
DÜNYA
Kiev Belediye Başkanı da cephede: Başka bir seçeneğim yok savaşacağım
Kievde en zor gece

Kiev'de en zor gece

Topçu ateşi altında kalan kentin birçok noktasında çatışmalar yaşanıyor.
Şampiyonluğun gölgesi Trabzona düştü

Şampiyonluğun
gölgesi Trabzon'a düştü

Trabzonspor, yenik duruma düştüğü maçı son dakikada kazandı.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Kiev kuşatma altında

Kiev kuşatma altında

​Rus ordusu, Ukrayna işgalinin ikinci gününde başkent Kiev'i abluka altına aldı.
ABD kara listeye aldı

ABD kara listeye aldı

Putin, Kim Jong Un ve Beşar Esed gibi 'despotları' içeren gruba katıldı.
Rusya iki ülkeyi daha tehdit etti

Rusya iki ülkeyi daha tehdit etti

​"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması askeri ve siyasi sonuçlar doğuracak."
Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.
Evlerimizde bekliyoruz

Evlerimizde bekliyoruz

​Ukrayna'daki Türkler endişeli.
Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi

Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi

​ABD'nin Rusya hakkında Çin'le istihbarat paylaştığı ortaya çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama.

Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.