Kiev'de büyük çatışmalar yaşanıyor

Reuters Haber Ajansı, topçu atışlarının Kiev merkezine yakın noktalardan duyulmaya başladığını açıkladı.

Yerel kaynaklar da Kiev'de çatışmaların daha da şiddetlendiğini, birçok noktadan patlama ve silah sesleri yükseldiğini bildiriyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin başkenti Kiev'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan Vasylkiv kentinde şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Reuters Haber Ajansı, topçu atışlarının Kiev merkezine yakın noktalardan duyulmaya başladığını açıkladı.

Kiev'deki CNN ekipleri, cumartesi sabahı erken saatlerde şehrin batısında ve güneyinde şiddetli patlamalar olduğunu bildirdi. Hala karanlık olan gökyüzü, patlamalarla aydınlandı.

Ukrayna Devlet Özel İletişim Servisi, son 10 dakikada Shulyavka ve Hayvanat Bahçesi bölgesinde 50'den fazla patlama yaşandığını duyurdu.

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