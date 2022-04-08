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Dünya Kızılay ramazan ayı yardımları kapsamında Yemende bin gıda kolisi dağıttı
AFRİKA

Kızılay ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'de bin gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılayı, ramazan yardımları kapsamında uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de ihtiyaç sahibi bin aileye gıda kolisi dağıtımında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Kızılay ramazan ayı yardımları kapsamında Yemende bin gıda kolisi dağıttı
Türk Kızılay, ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'de bin gıda kolisi dağıttı.

Ülkedeki Türk Kızılay görevlilerinden Muhammed ed-Dakam, Hadramevt ve Lahic vilayetlerinin her birinde ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere 500'er gıda kumanyası dağıttıklarını ifade etti.

5 bin gıda kolisi dağıtılacak

Dakam, ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileler, yetimler ile sığınmacılara 5 bin gıda kolisinin dağıtılacağını belirtti.

Yardımların Aden, Lahic, Ebyen, Hadramevt, Taiz ve Dali kentlerinde dağıtılacağını ifade eden Dakam, bu çalışmaların ramazan boyunca devam edeceğini aktardı.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükûmet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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