Albayrak’ta kan seferberliği

Türk Kızılay’ın kan bağışı etkinliklerine sürekli destek veren Albayrak Grubu, yeni bir etkinlik düzenledi. Albayrak Grubu Topkapı binasındaki kan bağışı kampanyasına çalışanlar büyük ilgi gösterdi.

Ömer Bolat

DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ

Albayrak Grubu’nun 6 ayda bir Kızılay’a kan bağışı desteğini verdiğini belirten Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Albayrak Grubu olarak kurumsal sosyal sorumluluğumuz gereği her 6 ayda bir düzenli olarak çalışanlarımızla kan bağışında bulunuyoruz. Çalışanlarımız da seve seve, heyecanla bu bağışa destek oluyorlar, Grubun CEO’su olarak ben de her etkinlikte destek olmaya çalışıyorum. Bu sefer 12. kan bağışımı gerçekleştiriyorum. Albayrak Grubu olarak Kızılay’a desteğimize devam edeceğiz” dedi.

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