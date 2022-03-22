Gündem Albayrakta kan seferberliği
İSTANBUL

Albayrak’ta kan seferberliği

Türk Kızılay’ın kan bağışı etkinliklerine sürekli destek veren Albayrak Grubu, yeni bir etkinlik düzenledi. Albayrak Grubu Topkapı binasındaki kan bağışı kampanyasına çalışanlar büyük ilgi gösterdi.

Abone Ol Google News
Mustafa İlhan Yeni Şafak
Albayrak’ta kan seferberliği
Albayrak Grubu Topkapı binasındaki kan bağışı kampanyasına çalışanlar büyük ilgi gösterdi.

Türk Kızılay’ın kan bağışı etkinliklerine sürekli destek veren Albayrak Grubu, yeni bir etkinlik düzenledi. Albayrak Grubu Topkapı binasındaki kan bağışı kampanyasına çalışanlar büyük ilgi gösterdi.

Ömer Bolat
Ömer Bolat

DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ

Albayrak Grubu’nun 6 ayda bir Kızılay’a kan bağışı desteğini verdiğini belirten Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Albayrak Grubu olarak kurumsal sosyal sorumluluğumuz gereği her 6 ayda bir düzenli olarak çalışanlarımızla kan bağışında bulunuyoruz. Çalışanlarımız da seve seve, heyecanla bu bağışa destek oluyorlar, Grubun CEO’su olarak ben de her etkinlikte destek olmaya çalışıyorum. Bu sefer 12. kan bağışımı gerçekleştiriyorum. Albayrak Grubu olarak Kızılay’a desteğimize devam edeceğiz” dedi.

Albayrak Hat Takvimi Sergisi TÜGVA'da açıldı
GÜNDEM
Albayrak Hat Takvimi Sergisi TÜGVA'da açıldı

gzt yenilendi: Haber deneyimini şimdi güncelle
GÜNDEM
gzt yenilendi: Haber deneyimini şimdi güncelle
HDPliler AK Parti binasına saldırdı

HDP'liler AK Parti binasına saldırdı

​İl Başkanı Özbek: Şer odaklarına müsaade etmeyeceğiz.
Asgari ücrete ara zam olacak mı?

'Asgari ücrete ara zam olacak mı?'

Ömer Çelik'ten merak edilen soruya yanıt.
İşgalde 27’nci gün: Zelenskiy’den ‘müzakereler için referandum’ mesajı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan eski ve yeni vekillere seslendi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...

Beyaz Saray'da istifa depremi

Beyaz Saray'da istifa depremi

​Kamala Harris'in ofisinden açıklama yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.