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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan'da kan bağışında bulunmayı unutmayın

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Ramazan'da kan bağışı oranlarının düşmemesi için sağlıklı herkesi kan vermeye davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazanda kan bağışında bulunmayı unutmayın
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Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Ramazan'da kan bağışı oranlarının düşmemesi için sağlıklı herkesi kan vermeye davet etti. Her yıl Ramazan ayında 81 il ve ilçelerinde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini ifade eden Can, iftardan sahura kadar bağışları kabul ettiklerini anlattı. Can, Ramazanda kan bağışının önemine değinerek, şunları kaydetti:

  • “Ramazanlar kan bağışı oranlarının düştüğü zamanlardır. Kan stoklarımızda şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama Ramazanda alarm durumu olabiliyor. Kan bağışçılarımızı ve özellikle bugüne kadar hiç kan bağışında bulunmamış herkesi bağışa davet ediyorum. Bayanlar senede 3 kez dörder ay aralıklarla, erkekler sene de 4 kez üçer ay aralıklarla kan bağışında bulunabilirler.”

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