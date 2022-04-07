Ramazan'da kan bağışında bulunmayı unutmayın

Binali Yıldırım'dan Albayrak Grubu ve TVNET'e teşekkür: Gönül coğrafyamızı evlerimizin içine taşıyorsunuz

TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu. Özbekistan'ın kültür ve yaşayışında farklılık görmediğini ifade eden Yıldırım, 'Değerlerimizi kaybetmeden, modern dünyanın sahip olduğu imkanlara bütün kardeşlerimizin sahip olması için ortak akılla çalışmamız lazım.' dedi. Albayrak Grubu ve TVNET'e yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini dile getiren Yıldırım, 'Ekranınız vasıtasıyla gönül coğrafyamızı evlerimizin içine taşıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.