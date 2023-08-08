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Dünya

Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı: Safer tankerindeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi

Yemen'in Kızıldeniz açıklarında 8 yıldır demirli halde bulunan ve çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün yüzde 80'inin tahliye edildiği bildirildi.

07:20 . 8/08/2023 Salı
AA
Safer tankeri

Safer tankeri

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP), eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, "Safer tankerindeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi ve tahliye işleminde son aşamaya gelindi." bilgisi paylaşıldı.


Çalışmaların hız kesilmeden devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Tankerden tahliye edilen her varil petrolle, Yemenli balıkçıların ve toplulukların geleceği daha güvenli hale geliyor." ifadesine yer verildi.


- Safer petrol tankeri

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükûmetine bağlı şirkete ait Safer tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e sızma riski bulunuyordu.


Ülkedeki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini söylemişti.


Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.


Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı.




#Kızıldeniz
#Safer petrol tankeri
#UNDP
32 dakika önce
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