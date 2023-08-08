|
Gündem

Ukrayna: Pokrovsk kentine Rus füze saldırısında beş kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Pokrovsk kentine Rusya'nın füzeyle düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Klimenko, ayrıca Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine düzenlediği saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını söyledi.

00:13 . 8/08/2023 Salı
AA
Rusya, Pokrovsk kentine füzeyle saldırı düzenledi.

Rusya, Pokrovsk kentine füzeyle saldırı düzenledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde gerekli çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Klimenko, "Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 19 polis görevlisi, beş Acil Durumlar Servisi personeli ve bir çocuk dahil 31 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Saldırılar ülke genelinde sürüyor

Klimenko, ayrıca Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine düzenlediği saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Pokrovsk kentindeki füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Rusya, Donbas'ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek.
" ifadelerini kullandı.


#Ukrayna
#Rusya
#İgor Klimenko
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konsolosluk Çağrı Merkezleri (2023)