Ukrayna: Pokrovsk kentine Rus füze saldırısında beş kişi öldü

Rusya, Pokrovsk kentine füzeyle saldırı düzenledi.
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde gerekli çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Klimenko, "Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 19 polis görevlisi, beş Acil Durumlar Servisi personeli ve bir çocuk dahil 31 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.
Saldırılar ülke genelinde sürüyor
Klimenko, ayrıca Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine düzenlediği saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını bildirdi.