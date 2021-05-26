KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'in tehdidine yanıt

Türkiye'nin sunduğu iki devletli çözüm fikrini kabul etmediklerini belirten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, bu öneride ısrarcı olunması halinde Türkiye'ye AB’de veto uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu.

"Şantajlara boyun eğmeyiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sözlere yanıt verdi. Kıbrıs Postası'nın haberine göre Tatar, "Anastasidis’in ileri sürdüğü bu şartlar AB, Türkiye ve KKTC’ye yönelik tehdit ve şantaj içerirken, bu şartların tarafımızdan kabul edilmesi asla mümkün değildir ve Rum tarafının hegemonyacı tutumuna da boyun eğecek değiliz" dedi.

"Önerimizden vazgeçecek değiliz"

"Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye tarafından desteklenen ve Cenevre’de masaya koyduğumuz egemen iki eşit devlete dayalı çözüm önerimizden vazgeçecek değiliz" diyerek sözlerini sürdüren Tatar, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

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"AB Rum yanlısı tutum izliyor"

"Maraş açılımı ile Doğu Akdeniz’deki doğalgaz çalışmaları da devam edecektir. Rum tarafının bu kadar cüretkâr olması ile şantaja başvurması ve tehditler savurmasının ana nedenlerinin başında da AB’nin Güney Kıbrıs’ı siyasi nedenlerle, haksız ve tek yanlı şekilde üyeliğe alması ve Kıbrıs konusunda Rum yanlısı bir tutum izlemesidir."

DÜNYA Rum lider Anastasiadis’den 'veto' tehdidi: İki devletli çözümde ısrar edilmesin