Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Rum lider Anastasiadisin tehdidine yanıt
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'in tehdidine yanıt

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis'in iki devletli çözümde ısrar edilmesi halinde AB Zirvesinde Türkiye'ye karşı veto haklarını kullanacaklarına dair tehdidine cevap verdi. Tatar, "Türkiye ve KKTC’ye yönelik tehdit ve şantajlar kabul edilemez. Rumların hegemonyacı tutumuna boyun eğmeyiz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Rum lider Anastasiadisin tehdidine yanıt
Ersin Tatar

Türkiye'nin sunduğu iki devletli çözüm fikrini kabul etmediklerini belirten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, bu öneride ısrarcı olunması halinde Türkiye'ye AB’de veto uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu.

"Şantajlara boyun eğmeyiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sözlere yanıt verdi. Kıbrıs Postası'nın haberine göre Tatar, "Anastasidis’in ileri sürdüğü bu şartlar AB, Türkiye ve KKTC’ye yönelik tehdit ve şantaj içerirken, bu şartların tarafımızdan kabul edilmesi asla mümkün değildir ve Rum tarafının hegemonyacı tutumuna da boyun eğecek değiliz" dedi.

"Önerimizden vazgeçecek değiliz"

"Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye tarafından desteklenen ve Cenevre’de masaya koyduğumuz egemen iki eşit devlete dayalı çözüm önerimizden vazgeçecek değiliz" diyerek sözlerini sürdüren Tatar, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"AB Rum yanlısı tutum izliyor"

"Maraş açılımı ile Doğu Akdeniz’deki doğalgaz çalışmaları da devam edecektir. Rum tarafının bu kadar cüretkâr olması ile şantaja başvurması ve tehditler savurmasının ana nedenlerinin başında da AB’nin Güney Kıbrıs’ı siyasi nedenlerle, haksız ve tek yanlı şekilde üyeliğe alması ve Kıbrıs konusunda Rum yanlısı bir tutum izlemesidir."

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