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Komşuları çiçeklerle karşıladı

Komşuları çiçeklerle karşıladı

04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.
Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.

Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle ABD’de kaçırılırcasına gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 45 sonra serbest bırakıldıktan sonra Massachusetts’teki evine döndü. Komşuları Öztürk’ü çiçekler ve destek mesajlarıyla karşıladı. Öztürk’ü karşılayanlar arasında ABD’li Senatör Ed Markey de vardı.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadan fazla gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 45 gün sonra evine döndü. Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine geçti. Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston'daki Logan Airport isimli havalimanına indi. Yanında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına giriş yapan Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.


ÖZGÜRLÜĞÜMDEN MAHRUM KALDIM

9 Mayıs günü serbest kalan Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine ulaştıktan hemen sonra Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tufts Üniversitesinde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk, "Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım" dedi. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine kavuşmak için heyecanlandığını söyleyen Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, "Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye'deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım" ifadelerini kullandı.


HIÇBIR KANIT GÖSTERILMEDİ

Rümeysa Öztürk'ü havalimanında karşılamaya gelen ABD Senatörü Ed Markey, Kongre Üyesi Ayanna Pressley ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları da Türk öğrenciyi basın toplantısında yalnız bırakmadı. ACLU Massachusetts Direktörü Carol Rose, bu suçlamayla ilgili, "Bunlar, ortaya çıkıp kanıtlamaları için kendilerine (ABD hükümeti avukatlarına) bolca zaman tanındığı halde hiçbir şekilde kanıt gösterilemeyen, desteksiz iddialardır" dedi. ABD yönetiminin, Öztürk ve onun gibi birçok uluslararası öğrenciye yönelik katı tutumunu eleştiren Demokrat Senatör Ed Markey, "Bu, Rumeysa için, adalet için ve demokrasimiz için bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu. ABD Kongre üyesi Ayanna Pressley de Öztürk'e hitaben, "Seni asla unutmadık. Tamamen aklanana kadar dinlenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


ADALET VURGUSU

Öte yandan Rümeysa Öztürk'ün komşuları, Massachusetts eyaletinin Somerville kentindeki evinin önüne çiçekler ve destek mesajları bırakarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Öztürk'ün komşuları, geçmiş olsun dileklerini iletmek için evinin önüne çiçekler, çeşitli görseller ve notlar bıraktı. Notlarda, adalet vurgusu yapılarak Rümeysa'nın "özgürlüğünün" verilmesi istendi.


HUKUKI MÜCADELE DEVAM EDECEK

Rümeysa Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, bundan sonraki mahkeme süreciyle ilgili yaptığı bilgilendirmede, 22 Mayıs'ta Vermont'ta görülecek duruşmada Türk öğrencinin vizesinin "yasa dışı iptaline" karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.


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