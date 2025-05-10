Rümeysa 45 gün sonra özgür

Sessions, Tufts Üniversitesinde Fullbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk'ün gözaltına alınmasını gerektirecek, okulun internet sayfasında yazdığı bir yazı dışında ABD hükümetinin avukatları tarafından "hiç bir kanıt sunulmadığını" ifade etti. Öztürk'ün, doktora danışmanlığını yapan hocası dahil lehine konuşan 4 tanığı dinleyen yargıç, Türk öğrencinin astım hastalığını da serbest kalması için bir gereklilik olarak sundu. Sessions, "Mahkeme hükümete bayan Öztürk'ün derhal gözaltından serbest bırakmasını emrediyor. Bayan Öztürk Massachusetts'teki evine dönmekte serbesttir" ifadelerini kullandı. Öztürk için, "Kariyerinin zirvesinde bir akademik kariyere sahip ve bu da eyalet dışı programlara katılmasını, eyalet dışı dersler vermesini gerektirecek" diyen Sessions, yargılanma devam ederken seyahat kısıtlamasına veya elektronik takip cihazına da gerek görmediğini belirtti. Mahkeme'ye Türk öğrencinin aleyhinde konuşacak hiçbir tanık sunamayan hükümet avukatlarının Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmaması için sunduğu gerekçeler ise yargıç kararını değiştirmedi.