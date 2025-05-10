Rümeysa 45 gün sonra özgür

ABD’de Filistin’e destek verdiği için 25 Mart’ta gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, kefaletle serbest bırakıldı.
ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle haftalardır gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün duruşmasından "kefaletle salıverilme" kararı çıktı. ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William K. Sessions, yaklaşık 3 saat süren duruşmada tarafları dinlemesinin ardından, yaklaşık 6 haftadır Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
TUTUKLULUK İÇİN HİÇ BİR KANIT YOK
Sessions, Tufts Üniversitesinde Fullbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk'ün gözaltına alınmasını gerektirecek, okulun internet sayfasında yazdığı bir yazı dışında ABD hükümetinin avukatları tarafından "hiç bir kanıt sunulmadığını" ifade etti. Öztürk'ün, doktora danışmanlığını yapan hocası dahil lehine konuşan 4 tanığı dinleyen yargıç, Türk öğrencinin astım hastalığını da serbest kalması için bir gereklilik olarak sundu. Sessions, "Mahkeme hükümete bayan Öztürk'ün derhal gözaltından serbest bırakmasını emrediyor. Bayan Öztürk Massachusetts'teki evine dönmekte serbesttir" ifadelerini kullandı. Öztürk için, "Kariyerinin zirvesinde bir akademik kariyere sahip ve bu da eyalet dışı programlara katılmasını, eyalet dışı dersler vermesini gerektirecek" diyen Sessions, yargılanma devam ederken seyahat kısıtlamasına veya elektronik takip cihazına da gerek görmediğini belirtti. Mahkeme'ye Türk öğrencinin aleyhinde konuşacak hiçbir tanık sunamayan hükümet avukatlarının Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmaması için sunduğu gerekçeler ise yargıç kararını değiştirmedi.
BEYAZ SARAY ÖFKELİ
Karar sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Öztürk’ün serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu. Leavitt, "Bu davayla ilgili olarak İç Güvenlik Bakanlığı ile görüşmem gerekecek. Ancak genel hissiyat olarak, alt düzey yargıçların ABD'nin dış politikasını dikte etmemesi gerektiği konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum" dedi.