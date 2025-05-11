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ABD'de serbest bırakılan Rümeysa Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine döndü: Komşuları çiçeklerle karşıladı

ABD'de serbest bırakılan Rümeysa Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine döndü: Komşuları çiçeklerle karşıladı

07:4211/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
AA
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Rümeysa Öztürk, iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.
Rümeysa Öztürk, iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 7 hafta gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, özgürlüğüne kavuştu. Federal mahkeme "Delil yok" dedi, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Özgürlüğüne kavuşan Öztürk, verilen destek için herkese teşekkür etti. Komşuları, Öztürk'ün özgürlük haberini büyük bir coşkuyla karşılarken genç evinin önüne çiçekler ve notlar bıraktı.

ABD'nin Boston kentinde, Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumu tarafından Louisiana'da altı hafta boyunca gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk'ü, Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı. Aynı gün havalimanında bir basın toplantısı düzenleyen Öztürk, federal gözaltından salıverilmesinin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.


"Herkese tüm destek ve sevgisi için teşekkür ediyorum. Son 45 günde özgürlüğümü kaybettim ve doktora çalışmaların için kritik bir zamanda eğitim hakkımı kaybettim. Çalışmalarıma, topluluğuma, arkadaşlarıma dönebildiğim için çok mutluyum. Benim için Türkiye'deki, Tufts'daki topluluğum için çok zor zamanlardı. Tüm nezaket, ilgi ve destek için minnettarım."






KOMŞULARI ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Öztürk'ün komşuları, geçmiş olsun dileklerini iletmek için evinin önüne çiçekler, çeşitli görseller ve notlar bıraktı.


Notlarda, adalet vurgusu yapılarak Rümeysa'nın "özgürlüğünün" verilmesi istendi.



Andy isimli komşusu, Öztürk'ün serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eşim ve ben Rümeysa'nın serbest bırakılmasından, adaletin yerini bulmasından ve evine dönecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Hepimiz güçlü kalmalı ve hala tutuklu olanların da serbest bırakılması için çalışmalıyız." dedi.

Rümeysa Öztürk'ün komşusu Andy



SINIR DIŞI KARARINDAN VAZGEÇİLDİ

ABD'de Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Öztürk, geçen yıl okulun öğrenci gazetesinde İsrail-Filistin çatışması hakkında bir köşe yazısı yazdığı için 25 Mart'ta ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETMİŞTİ

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.


Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.


ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.



#rümeysa öztürk
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