ABD'li Senatör Sanders'ten Rümeysa Öztürk mesajı: "Trump'ın zulmünü durdurmalıyız"

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir iftar yemeğine giderken maskeli ABD (ICE) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Geçerli bir F-1 vizesi bulunan ve Tufts Üniversitesi'nde eğitim gören Öztürk'ün gözaltına alınmadan iki gün boyunca ajanlar tarafından izlendiği öğrenilmişti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada, imzaladığı kararnamelerle vize ve yeşil kart sahibi üniversite öğrencilerine yönelik tutuklama ile sınır dışı etme uygulamalarını artıran ABD Başkanı Donald Trump'ın "otoriterleşme" yönünde adımlar attığını savundu.

Trump's move toward authoritarianism continues.



A Turkish student at Tufts Univ. was snatched by a group of masked DHS agents.



Why? She wrote an op-ed critical of Israel's war against the Palestinian people.



Together, we must stop Trump's political persecution of dissidents. — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 27, 2025

"Trump'ın zulmünü durdurmalıyız"

Öztürk'ün, İsrail'in Filistin halkına karşı düzenlediği saldırıları eleştirdiği makalesi nedeniyle gözaltına alınmasına karşı çıkan Sanders, "Trump'ın muhalifleri hedef alan siyasi zulmünü durdurmalıyız." ifadesini kullandı.

"Alışılmışın dışında bir durum"

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Jake Auchincloss da yaptığı açıklamada, Öztürk'e yönelik gözaltı ve sınır dışı etme kararının alışılmışın dışında olduğunu belirtti. Auchincloss, "Massachusetts dört asırdır öğrencilere ve göçmenlere kucak açıyor. Tufts öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün maskeli yetkililerce gözaltına alındığı görüntüler, bu geleneğe aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Rümeysa nerede?

ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

Trump Filistin destekçisi öğrencilere karşı 'cadı avına' devam ediyor

Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.







