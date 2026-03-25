Köstence Hünkar Camii TİKA ile yeniden hayat buluyor

Köstence Hünkar Camii TİKA ile yeniden hayat buluyor

17:3425/03/2026, Çarşamba
Geçmişin emaneti geleceğin müjdesi: Köstence Hünkâr Camii
Geçmişin emaneti geleceğin müjdesi: Köstence Hünkâr Camii

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Romanya Müslümanları Müftülüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Köstence Hünkar Camii, aslına uygun şekilde restore edilecek.

Sultan Abdülaziz tarafından 1869 yılında inşa edilen ve girişinde tuğrasını taşıyan camii, özgün mimari detaylarıyla öne çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören yapı, 1956 yılında kısmen restore edilse de uzun yıllar kullanılamadı. 1990’lı yıllarda başlatılan çalışmalar ve 2011’deki restorasyona rağmen camii tam anlamıyla ihya edilemedi.

TİKA tarafından yürütülecek yeni restorasyon projesiyle, hem Dobruca bölgesindeki Müslüman toplumu hem de bölgesel ve kültürel miras için büyük öneme sahip tarihi cami, kapsamlı bir şekilde onarılacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

‘‘Ecdadımızın ruhunu ve manevi mirasını yarınlara taşıyan sarsılmaz bir değerdir.’’

İş birliği protokolü hakkında konuşan TİKA Başkanı Abdullah Eren,
“Sultan Abdülaziz Han’ın emaneti olan bu mukaddes yapı, yalnızca bir restorasyon projesi değil; ecdadımızın ruhunu ve manevi mirasını yarınlara taşıyan sarsılmaz bir değerdir.
Bu kadim değeri koruma gayesiyle, TİKA Romanya Koordinatörlüğümüz ile Romanya Müslümanları Müftülüğü arasında imzalanan protokolle, camimizin mahzun kalmış her köşesi aslına uygun bir şekilde yeniden hayat bulacak.
Türkiye ile Romanya arasındaki sarsılmaz bağların en zarif nişanesi olan bu kıymetli eserin, ortak tarihimiz ve gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”
dedi.

Yaklaşık iki yıl sürecek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caminin özgün dokusunun korunması, tarihi değerlerinin yaşatılması ve Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

