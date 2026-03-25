Köstence Hünkar Camii TİKA ile yeniden hayat buluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Romanya Müslümanları Müftülüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Köstence Hünkar Camii, aslına uygun şekilde restore edilecek.
Sultan Abdülaziz tarafından 1869 yılında inşa edilen ve girişinde tuğrasını taşıyan camii, özgün mimari detaylarıyla öne çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören yapı, 1956 yılında kısmen restore edilse de uzun yıllar kullanılamadı. 1990’lı yıllarda başlatılan çalışmalar ve 2011’deki restorasyona rağmen camii tam anlamıyla ihya edilemedi.
TİKA tarafından yürütülecek yeni restorasyon projesiyle, hem Dobruca bölgesindeki Müslüman toplumu hem de bölgesel ve kültürel miras için büyük öneme sahip tarihi cami, kapsamlı bir şekilde onarılacak ve gelecek nesillere aktarılacak.
‘‘Ecdadımızın ruhunu ve manevi mirasını yarınlara taşıyan sarsılmaz bir değerdir.’’
Yaklaşık iki yıl sürecek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caminin özgün dokusunun korunması, tarihi değerlerinin yaşatılması ve Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.