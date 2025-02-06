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Kral Abdullah Londra'da: Vaşington ziyareti öncesi temaslarda bulunacak

Kral Abdullah Londra'da: Vaşington ziyareti öncesi temaslarda bulunacak

12:456/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
AA
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Kral Abdullah önümüzdeki hafta Washngton'a gidiyor.
Kral Abdullah önümüzdeki hafta Washngton'a gidiyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'yi 'devralma' ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump ile salı günü yapacağı görüşme öncesinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Kral 2. Abdullah, Londra'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ardından Boston ve Vaşington'u kapsayan bir ABD ziyareti de yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın Gazze planını reddetmişti

Kral'a, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın eşlik ettiği belirtilen açıklamada, ziyaretin ayrıntıları ve programına ilişkin başka bilgi verilmedi. Bu ziyaret, Ürdün Kralı'nın birçok Arap lideri ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından geldi. Kral 2. Abdullah, bu görüşmelerde Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu ve topraklarında kalmalarının sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.


#Londra
#Ürdün
#Kral 2. Abdullah
#Donald Trump
#Gazze

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