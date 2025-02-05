ABD başkanına yakın bir kaynak, "ABD'nin Gazze'yi devralmasının" Trump'ın kendi fikri olduğunu savundu. Söz konusu kaynak, Trump'ın 2 aydır bu fikri değerlendirdiğini belirtti.





Öte yandan bir başka ABD'li yetkili, Trump'ın "Gazze için başka hiç kimsenin yeni bir fikri olmadığı sonucuna vararak planını sunduğunu" öne sürdü.





İsrail basını: Gazze'nin devralınması Trump'ın kendi fikriydi Dünya / Amerika





Walla'nın haberinde, Trump'ın ABD'nin Gazze'yi devralacağı açıklamasının ABD başkanının bazı danışmanlarını bile şaşırttığı, aşırı sağcı İsraillileri ise heyecanlandırdığı belirtildi.





Trump'ın ekibinden sadece birkaç kişinin Gazze açıklamasından önceden haberdar olduğu, İsrail heyetinin ise Beyaz Saray'daki basın toplantısının yapıldığı odadan sevinçle ayrıldığı ifade edildi.





İsrail basını: Gazze'nin devralınması Trump'ın kendi fikriydi Dünya / Amerika





Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.





Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını ifade ederek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.





Bu açıklamalara ek olarak Trump, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" söylemişti.



