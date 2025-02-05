ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi UNRWA ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden geri çekti.





Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.





Trump ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekti: Hedef Filistinlilere yardımı kesmek Dünya / Amerika





KİRLİ PLANI DUYURDU

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin "kapatılmasını" dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.

'FİLİSTİNLİLERİN, GAZZE'Yİ TERK ETMEKTEN BAŞKA BİR ÇARELERİ YOK'

Trump, "Filistinlilere eğer bir seçenek verilirse, savaş halindeki anavatanları Gazze'yi terk edip başka bir yerde yaşamayı isteyecekleri olacaktır. Ürdün ve Mısır, Filistinlileri Gazze'den almalı. Diğer ülkelere de gidebilirler. Filistinlilerin, Gazze topraklarını terk etmekten başka çareleri yok" dedi.





Gazze'nin moloz yığınları ve bombalarla dolu yıkılmış bir bölge olduğunu ve güvenli bir yer de olmadığını anlatan Trump, "Gazze'nin onlar için şanssız bir yer olduğunu düşünüyorum. Cehennemde gibi yaşadılar" ifadelerini kullandı.





Trump ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekti: Hedef Filistinlilere yardımı kesmek Dünya / Amerika





NETANYAHU: TRUMP'IN YARDIMIYLA HEDEFLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, "Rehinelerin yüzde 75'ini geri aldık, geri kalanının hepsini de alacağız. Başkan Trump'ın yardımıyla diğer hedeflerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Hamas'ın Gazze'de olması iyi değil" şeklinde konuştu.







