|
Dünya

Kral Charles’ın Yunanistan bayraklı kravatı gündem oldu

İngiltere Başbakanlığı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Londra’daki ünlü tarihi eserlerinin Atina’ya iadesi açıklaması sonrasında Miçotakis’in İngiltere ziyaretini iptal etmiş ve bu durum, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu. İngiltere Kralı Charles’ın dün Dubai'de giyindiği kravatın Yunanistan bayrağının renklerini ve sembollerini temel alan deseni, dikkat çekerek dünya basınında gündem oldu.

13:49 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:49 - 2/12/2023 Cumartesi
DHA
İngiltere Kralı Charles

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere ziyareti öncesi basına röportaj vererek Londra’daki Biritish Museum’da bulunan Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri) adıyla bilinen tarihi eserlerin Atina’ya iade edilmesi gerektiğini söylemiş, İngiltere Başbakanlığı ise 27 Kasım’da açıklama yapıp ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine aynı gün açıklama yaparak “İngiltere Başbakanı'nın planlanan toplantımızı, gerçekleşmesine saatler kala iptal etmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ediyorum. Görüşlerinin doğruluğuna ve adaletine inanan kimse, karşıt görüşlerden asla korkmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Dubai’de dün yapılan Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde İngiltere Kralı Charles’ın giyindiği kravatın Yunanistan bayrağını temel alan renkleri ve deseni, dikkat çekerek dünya gündeminde yer aldı. Kral Charles’ın babası Prens Philip, Yunanistan ve Danimarka Kraliyet unvanı taşıyan ailenin oğlu olarak 1921 yılında Yunanistan’ın Korfu Adası’nda dünyaya gelmişti.



#İngiltere
#Kral Charles
#Yunanistan
5 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray Süper Lig 14. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor: Galatasaray tam kadro, Pendikspor'da 3 eksik