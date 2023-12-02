Kral Charles’ın Yunanistan bayraklı kravatı gündem oldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere ziyareti öncesi basına röportaj vererek Londra’daki Biritish Museum’da bulunan Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri) adıyla bilinen tarihi eserlerin Atina’ya iade edilmesi gerektiğini söylemiş, İngiltere Başbakanlığı ise 27 Kasım’da açıklama yapıp ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine aynı gün açıklama yaparak “İngiltere Başbakanı'nın planlanan toplantımızı, gerçekleşmesine saatler kala iptal etmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ediyorum. Görüşlerinin doğruluğuna ve adaletine inanan kimse, karşıt görüşlerden asla korkmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Dubai’de dün yapılan Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde İngiltere Kralı Charles’ın giyindiği kravatın Yunanistan bayrağını temel alan renkleri ve deseni, dikkat çekerek dünya gündeminde yer aldı. Kral Charles’ın babası Prens Philip, Yunanistan ve Danimarka Kraliyet unvanı taşıyan ailenin oğlu olarak 1921 yılında Yunanistan’ın Korfu Adası’nda dünyaya gelmişti.