Kral Charles’tan kardeşine mali tokat: Ödeneğini kesti

Kral III. Charles, kardeşi Prens Andrew'a ödenen yıllık ödeneği sonlandırarak tarihi bir karar aldı. Yaklaşık 1,2 milyon avro olduğu tahmin edilen bu ödenek, kamuoyundaki imajını zedeleyen skandallar ve tartışmalar nedeniyle artık kraliyet ailesinde resmi bir rol üstlenmeyen York Dükü için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyordu.

Daily Mail gazetesine göre, Prens Andrew’nun kral tarafından resmen maddi olarak engellenmesi, kardeşler arasındaki ilişkide yeni bir dip seviyeye düşülmesine neden oldu.

Kralın kardeşinin özel güvenlik ekibinin parasını ödemeyerek ona karşı tavrını netleştirdiği bildirildi.

Prens Andrew'in gelirinin durdurulduğu iddiası, Kraliyet yazarı Robert Hardman tarafından kaleme alınan Kral Charles'ın biyografisinin güncellenmiş bir versiyonunda yer alıyor.

BBC'nin haberine göre, kitapta, kraliyet maliyesiyle ilgilenen birime Prens Andrew'un kişisel ödenek ve güvenlik ödemelerine son vermesi talimatı verildiği belirtiliyor.

Kral'ın Prens Andrew'u süresiz olarak sübvanse etmek istemediği zaten konuşulan bir durumdu. Ancak, yazılanlar bunu kesmek için nihai bir karar alındığını gösteriyor.

Prens Andrew, 2019’da fuhuş ağı kurmaktan yattığı hapiste intihar eden Jeffrey Epstein ile ilişkisi ve Virginia Giuffre tarafından cinsel istismarla suçlanması nedeniyle sarayın gözünden düşmüştü.

Prens, çalışan bir kraliyet mensubu olarak istifa etti ve daha sonra askeri unvanlarını ve kraliyet himayelerini kaybederek Royal Lodge'da özel bir hayata çekildi. Bir yorumcu bunu “itibarsızlaştırılmış” olarak tanımladı. Andrew'in Royal Lodge'nin kullanımı konusunda 2078 yılına kadar kişisel kira kontratı bulunuyor.











