Rishi Sunak'tan Kral Charles yorumu: Harika bir haber

Buckingham Sarayı dün yaptığı açıklamada, Kral Charles'a Şubat ayında kanser teşhisi konulmasından sonra tedavi süreci nedeniyle ara verdiği kamu görevlerine geri döneceğini açıkladı.
Açıklamada, “Kral Charles, kısa bir süre önce konulan kanser teşhisinden sonra geçirdiği tedavi ve iyileşme döneminin ardından kısa bir süre sonra kamu görevlerine geri dönecek. Bu dönüm noktasını kutlamak üzere Kral ve Kraliçe, gelecek Salı günü bir kanser tedavi merkezine ortak ziyaret gerçekleştirecek, burada doktorlar ve hastalarla bir araya gelecekler. Bu ziyaret, Majestelerinin önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceği bir dizi dış temasların ilki olacak" denildi. Kral ve Kraliçe'nin Haziran ayında Japonya İmparatoru ve İmparatoriçesini ağırlayacağı belirtildi.
Sunak: Harika bir haber
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral'ın kamu görevlerine geri dönmesini memnuniyetle karşılayarak, “Haftayı sonlandırmak için harika bir haber” dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus ise, “Bu harika bir haber. Majesteleri adına çok sevindim” ifadelerini kullandı.