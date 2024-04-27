Rishi Sunak'tan Kral Charles yorumu: Harika bir haber

Açıklamada, “Kral Charles, kısa bir süre önce konulan kanser teşhisinden sonra geçirdiği tedavi ve iyileşme döneminin ardından kısa bir süre sonra kamu görevlerine geri dönecek. Bu dönüm noktasını kutlamak üzere Kral ve Kraliçe, gelecek Salı günü bir kanser tedavi merkezine ortak ziyaret gerçekleştirecek, burada doktorlar ve hastalarla bir araya gelecekler. Bu ziyaret, Majestelerinin önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceği bir dizi dış temasların ilki olacak" denildi. Kral ve Kraliçe'nin Haziran ayında Japonya İmparatoru ve İmparatoriçesini ağırlayacağı belirtildi.