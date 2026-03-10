Yeni Şafak
Kremlin: Putin İran krizinin çözümüne yönelik önerilerini Trump'a iletti

15:2310/03/2026, Salı
IHA
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün ABD’li mevkidaşı Trump ile gerçekleştirdiği 1 saatlik görüşmeye ilişkin konuştu.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran’daki krizin çözümüne yönelik önerilerini ABD Başkanı Donald Trump’a ilettiğini söyledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile gerçekleştirdiği 1 saatlik görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, Putin’in İran’daki krizin çözümüne yönelik önerilerini Trump’a ilettiğini söyleyerek,
"Şu anda ayrıntılı açıklama yapma şansımız yok, böyle bir niyetimiz de yok. Devlet Başkanı (Putin), bu önerileri muhatabına (Trump’a) iletti. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz"
ifadelerini kullandı.
Peskov,
"Putin, bu durumun en başından beri, saldırılar başlamadan bile önce arabuluculuk ve gerilimi azaltmaya yardımcı olabilecek çeşitli seçenekler önermişti. Bu önerilerin çoğu hala masada. Rusya barış sürecini kolaylaştırmaya hazır"
diye konuştu.
Peskov ayrıca Rusya’nın İran’a istihbarat verisi aktardığı iddialarının sorulması üzerine,
"Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmıyoruz"
dedi.
