Kuzey Kore’nin ardından Japonya da füze ateşledi

Kuzey Kore’nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Japonya’dan yeni bir savunma adımı geldi. Japonya Savunma Bakanlığı, SM-3 Block IIA önleme füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. ABD askeri üssünden fırlatılan orta menzilli balistik füzenin, Aegis füze savunma sistemi ile donatılmış Maya sınıfı bir savaş gemisinden 16 Kasım’da ateşlenen füze tarafından Pasifik Okyanusu üzerinde 100 kilometreden yüksek bir irtifada başarı ile önlediği ifade edildi. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, SM-3 Block IIA füzesinin ABD ve Japonya tarafından ortaklaşa geliştirildiği belirtilirken, sistemin ilk kez Japonya tarafından test edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri filosundaki Aegis füze savunma sistemi donanımlı savaş gemilerinin sayısının 6’dan 8’e çıkarıldığı açıklanırken, SM-3 Block IIA füzesinin başarısının ise ABD ve Japonya’nın sarsılmaz ittifakını sembolize ettiği vurgulandı.

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Savunma işbirliği

Havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından ABD Savunma Bakanlığı için geliştirilen Aegis balistik füze savunma sistemini teslim alan ikinci ülke olan Japonya’nın, söz konusu sistem aracılığıyla fırlatılan füzenin yeni versiyonu olan SM-3 Block IIA’nın geliştirilmesi konusunda ABD ile işbirliği yaptığı biliniyor.

FOTOĞRAF 11 Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyangdaki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi. Hwasong-17 füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kimin, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor. Kimi, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kimin yanında yer alıyor. KCNAnın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABDli basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Junun Ju Ae adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı. Rodman, Bebekleri Ju Aeyi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum. ifadesini kullanmıştı. Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Rinin evliliğini Temmuz 2012de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı. Kimin eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında saygıdeğer first lady unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Rinin 2012de hamile olduğu iddia edilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Korenin doğu yönüne yerel saatle 10.18de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı. Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti. ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Taylandda düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesinde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harrisin çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soonun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı. İlk defa kızı ile görüntülendi: Kuzey Kore Lideri Kim'den füzeli gözdağı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Korenin doğu yönüne yerel saatle 10.18de ICBM fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı da Kore Yarımadasının batısından füze fırlatıldığını doğruladı. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini belirtti. Kişida, kabul edilemez şeklinde nitelediği Kuzeyin provokatif eylemini Japon hükümeti olarak kınadıklarını söyledi. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Korenin daha önce görülmemiş sıklıktaki füze deneme faaliyetlerine karşı çıktıklarını ifade etti. Bölgesel tansiyonun yükseldiğini vurgulayan Bakan Hamada, ülkesinin güvenliği için, Kuzey Korenin füze teknolojilerindeki ilerlemenin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Füzenin yerel saatle 11.20 sularında Japonyanın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinin batısına düştüğü kaydedildi. Bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığı bildirildi. Japon Devlet Televizyonu NHK, son denemeyle Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Güney Kore ve Japonya alarmda: Bu sefer de kıtalararası balistik füze fırlattı Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını bildirdi. Pyongyang yönetimi bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirirken, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise Kuzey Kore'nin füze teknolojilerinde elde ettiği ilerlemenin göz ardı edilemeyeceğine vurgu yaptı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Savunma Sanayii Başkanlığının Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanında Milli Savunma Bakanlığına ait apronda, saat 06.50de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze Tayfun, Sinop açıklarına fırlatıldı. Yerli füze 'Tayfun' test edildi Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

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