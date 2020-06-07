Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libya Ordusu Terhunede mayın deposu ele geçirdi
ORTADOĞU

Libya Ordusu Terhune'de mayın deposu ele geçirdi

Libya Ordusu, kontrolü sağladığı Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kullandığı çok sayıda mayın bulunan bir depoyu ele geçirdi.

Haber Merkezi AA
Hafter güçleri, Libya ordusunun ilerleyişini yavaşlatmak için sivillerin yaşadığı bölgelere çok sayıda mayın yerleştiriyor.
Hafter güçleri, Libya ordusunun ilerleyişini yavaşlatmak için sivillerin yaşadığı bölgelere çok sayıda mayın yerleştiriyor.
Hafter güçleri, Libya ordusunun ilerleyişini yavaşlatmak için sivillerin yaşadığı bölgelere çok sayıda mayın yerleştiriyor.
Hafter güçleri, Libya ordusunun ilerleyişini yavaşlatmak için sivillerin yaşadığı bölgelere çok sayıda mayın yerleştiriyor.

Öfke Volkanı Operasyonu sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinde Hafter milislerinin kaçmadan önce Trablus'taki mescitlere, sivillere ait evlere ve yollara yerleştirmek için kullandığı çok sayıda mayın ve patlayıcının bulunduğu bir deponun ele geçirildiği belirtildi.

  • Libya Ordusu cuma günü, Terhune kentinin tamamen kontrolleri altına geçtiğini duyurmuş, Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari de yaptığı açıklamada kenti kaybettiklerini kabul etmişti.

Öte yandan Libya hükümeti, Hafter milislerinin mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirdikten sonra terk ettikleri bölgelerin tamamen güvenli hale getirilene dek sivil halka evlerine dönmemeleri çağrısı yapmıştı.

SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı
OYNAT 03:28
SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı
Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a saldıran Hafter militanlarına çok ağır darbeler vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır'ın askeri desteğini arkasına alan Darbeci General Hafter'in ülkenin tek lideri olma hayali sona erdi. Nisan ayından bu yana yoğun ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun bu başarıyı elde etmesinde Türkiye'nin verdiği askeri destek ve SİHA'lar etkili oldu.


Abone Ol Google News
Libyada zafer coşkusu

Libya'da zafer coşkusu

​Trablus'ta halk, Terhune ve Beni Velid zaferlerini kutladı.
Çarklar yenidentam güç dönüyor

Çarklar yeniden
tam güç dönüyor

​"Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz."
Trump 10 binasker istedi

Trump 10 bin
asker istedi

Trump ile Pentagon arasındaki gerilim sürüyor.
Gurbetçiler dönüyor

Gurbetçiler dönüyor

​Sıla hasreti tedbirlerle sona eriyor.
Libya'da tarih<br>yeniden yazıldı

Libya'da tarih
yeniden yazıldı

Hafter'in darbe rüyasını SİHA'lar bitirdi.
Amerika şiddet üzerine kurulu

Amerika şiddet üzerine kurulu

​Siyahi aktivist Barron, ABD gerçeğini anlattı.
KKTC bölgenin Singapur’u olur

KKTC bölgenin Singapur’u olur

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapısal dönüşüme dikkat çekti.
Seyahatname'deki<br>gizemli Ayasofya

Seyahatname'deki
gizemli Ayasofya

​Dünyanın en büyük gezginlerinden Evliya Çelebi'nin gözünden...
Dört bin çiftçimiz<br>dijital pazarda

Dört bin çiftçimiz
dijital pazarda

​Ücretsiz hazine arazilerinde tahsis başladı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
BAE'de 'Küçük İsrail'

BAE'de 'Küçük İsrail'

​Binlerce Yahudi, BAE'de Yahudi topluluğu kurdu.
Gerçek yüzünü gördük

Gerçek yüzünü gördük

​İletişim Başkanı Altun, Antifa'yı değerlendirdi.
İlhak protesto edildi

İlhak protesto edildi

​Tel Aviv'deki protestoya ABD'li senatör de destek verdi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Vefat eden sayısı 21, iyileşen sayısı bin 922.
Yusufeli Barajı açıklaması

Yusufeli Barajı açıklaması

"Ekonomimize yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak."
Dev projelerde sona doğru

Dev projelerde sona doğru

​Erdoğan: Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.