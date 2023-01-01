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Dünya

Libya sel felaketinin ardından yeni bir riskle karşı karşıya: Salgın her an patlayabilir

Libya'nın doğusunu vuran sel felaketinin adeta yıktığı Derne kentinde enkaz altındaki cesetlerin çürümeye başlaması ve kanalizasyon suyunun içme suyuna karışması salgın hastalık tehdidini gün geçtikçe artırıyor.

09:35 . 19/09/2023 Salı
AA
Libya'yı vuran sel felaketi nedeniyle çürümüş cesetler toplu mezarlara gömülüyor.

Libya'yı vuran sel felaketi nedeniyle çürümüş cesetler toplu mezarlara gömülüyor.

Orta Akdeniz'de etkili olan Daniel Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vurarak Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 16 Eylül'de yayınladığı raporda, 11 bin 300 olarak açıkladığı hayatını kaybedenlerin sayısını son olarak 3 bin 958 olarak güncelledi, 9 binden fazla kişinin de kaybolduğu ifade edildi.

Derme salgın tehlikesi altında

Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Saih, felakette en ağır hasarı alan Derne kentinde kanalizasyon suyunun içme suyuna karışması nedeniyle 150 zehirlenme vakasının tespit edildiğini açıkladı. OCHA'ya göre 10 binden fazla insanın hala kayıp olduğu Derne'de yerel medya ve sahadaki aktivistler, kurtlanmış hayvan leşlerinin çokça görüldüğü kent sokaklarında çürümüş ceset kokusunun hakim olduğunu aktarıyor. Enkaz altındaki cesetlerin ve hayvan leşlerinin çürümesiyle çevreye saçılan kötü koku, çevre kentlere 40 binin üzerinde göç veren 200 bin nüfuslu kentin geri kalanını da tehdit ediyor.

Defin işlemlerinde sıkıntı yaşanıyor

Hala enkaz altında çok sayıda ceset olması ve felakete hazırlıksız yakalanılması ise kefen sıkıntısını doğurdu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'na bağlı Er-Rada Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Teşkilatı, Derne'ye kefen taşıyan bir konvoy gönderdi. Libya Müftülüğü ise 'zaruret halinde erkek ve kadın da olsalar birkaç cenazenin tek bir kefenle kefenlenmesi ve aynı kabre defnedilmesinin caiz olduğu' yönünde bir fetva yayımladı.

Çürümüş cesetler toplu mezarlara gömülüyor

Öte yandan cesetlerin çürümüş olması alelacele toplu mezarlara gömülmelerine neden oldu. Ancak kimliği belirlenemeyen cenazelerin alelacele gömülmesi Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin tepkisine yol açtı. Komite, bu durumun, selden kurtulan ve akrabalarının akıbetini öğrenmek isteyen ailelerde uzun yıllar kapanmayacak yaralar açacağını kaydetti.



#Libya
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#salgın
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