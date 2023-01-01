Sular tarihi de yuttu

Doğal güzelliklere, tarihi ve arkeolojik kalıntılara sahip Derne ve Beyda, selden en çok etkilenen iki şehir oldu. Libya Başkanlık Konseyi selin neden olduğu büyük can ve mal kaybı, altyapı ve kamu tesislerinin ağır hasar görmesi sebebiyle Derne ve Beyda’yı afet bölgesi ilan etti. Selde yalnız can ve mal kaybı değil, kültürel ve tarihi miras da büyük zarar gördü.

SAHABE MEZARLARI SULAR ALTINDA

İslam, sanat ve kültür medeniyetinin birleştiği nokta olan dağlık şehir Derne’de bulunan Abdullah bin Ber el-Kaysi, Zuheyr bin Kays el-Belevi ve Ebu Mansur el-Farisi’nin kabirleri başta olmak üzere birçok sahabenin mezarı sel sularına kapıldı. Sahabelerin türbelerinin bitişiğinde yer alan Sahabe Camii sular altında kaldı. Şehir tarihi liman, Derne Arkeoloji Müzesi gibi pek çok simgesel yapıyı da barındırıyor.

VADİ ÇAMUR İÇİNDE KALDI

Çok sayıda sur ve kuleyi bünyesinde barındıran ve tarihi milattan sonra 7. yüzyıla kadar uzanan Derne Kalesi de sular altında kaldı. Yine turistlerin gözde mekânlarından Nevrus Dağı, Vadi Çayı ve Libya’nın en büyük vadilerinden Derne Vadisi sel sularının getirdiği çamur ve çöp yığınları içinde kaldı.

OSMANLI MİRASI CAMİ DE ETKİLENDİ

Bingazi’deki tarihi Reşit Paşa Camii ile Osmanlı döneminde askeri kışla olarak kullanılan yapı da sel sularından etkilendi. 1885 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen Reşit Paşa Camii, kentte Osman Camii olarak biliniyor. Caminin ilk imamı olan dönemin kadısı Muhammed Bin Umran’ın cuma namazı kıldırdığı zaman Osmanlı kaftanı ve kalpağı giydiği, halkın tüm dertlerinin de bu hutbede gündeme getirilip, çözüm arandığı belirtiliyor.

ANTİK KENT TAHRİP OLDU

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde birçok konser ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Sabratha Antik Kenti de sular altında kaldı. Kentte Antonine, Liber Pater, Serapis, İsis, Herküles tapınakları, Kapitol, forum, antik tuvaletler, deniz hamamı, senato binası, Hristiyan bazilikası, Bizans duvarı, 3 katlı tiyatro salonu yer alıyordu.

Yunan yardım ekibi kaza geçirdi

Yunanistan'dan sel felaketi yaşayan Libya'ya insani yardım götüren ekibin dün gece yaşadığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın insani yardım ekibiyle birlikte Libya'da bulunan 3 Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyorum" ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanlığı da yaptığı açıklamada, Yunan ekibi taşıyan otobüsün henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu Yunanistan Silahlı Kuvvetler personeli 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, kazada Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na bağlı 2 çevirmen de yaşamını yitirdi. Yunan Silahlı Kuvvetleri’nde 3 günlük

yas ilan edildi.

Şimdi de mayın tehlikesi

Daniel fırtınası sonucu oluşan selin harabeye çevirdiği Libya’nın Derne kentinde bu kez de mayın tehlikesi baş gösterdi. Sınırda toprak altında gömülü olan mayınların, sel sularının etkisiyle yer değiştirdiği ve yerleşik yaşamın bulunduğu bölgelere kadar sürüklendiği kaydedildi. Yerleri bilinmeyen mayınların arama kurtarma çalışmalarını etkilediği ve halk içinde tedirginlik oluşturduğu kaydedildi. Derne’de yıkılan köprüler ve tarumar olan yollar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanırken, baş gösteren mayın tehlikesi nedeniyle halkın şehirden ayrılma konusunda da çekindiği belirtildi.







