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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Libya halkının yanındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Libya’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
01:41 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD’ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelin de çalışmalara katılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD’ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelin de çalışmalara katılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Libya'da gerçekleşen sel felaketine ilişkin Türkiye'de imkanların seferber edildiğini belirtti.



Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir.

Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır.

Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır.

AFAD’ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır.

Geçmiş olsun Libya.''



#Recep Tayyip Erdoğan
#Libya
#sel
#AFAD
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