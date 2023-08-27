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Dünya

Londra Metropolitan Polisinde görevli 47 bin çalışanın bilgileri sızdırıldı

Londra Metropolitan Polisi, siber saldırı sonucu 47 bin polisin isim, fotoğraf, rütbe ve görev yerlerine ilişkin bilgilerinin çalınma ihtimalini araştırıyor.

10:35 . 27/08/2023 Pazar
AA
Metropolitan Polisi ve Ulusal Suç Teşkilatında alarm verildi.

Metropolitan Polisi ve Ulusal Suç Teşkilatında alarm verildi.

Londra Metropolitan Polisi'nin, personel kartlarını yapan üretici firmaya düzenlenen siber saldırı sonucu 47 bin polisin bilgileri çalındı.


The Sun gazetesinin elde ettiği bilgilere göre siber korsanlar, Londra Metropolitan Polisi çalışanlarının personel kartlarını üreten şirkete siber saldırı düzenledi.


47 bin polisin verileri ele geçirildi

Saldırı sonucu 47 bin polisin isim, fotoğraf, rütbe ve görev yeri bilgilerinin terör örgütleri ya da çetelerin eline geçme ihtimaline karşı Metropolitan Polisi ve Ulusal Suç Teşkilatında alarm verildi.


Personelin, bilgilerinin ele geçirilmiş olma ihtimaline karşı uyarıldığını belirten Londra Metropolitan Polisi yetkilileri, Sky News'a yaptıkları açıklamada, "Polise çalışan bir şirketin sistemlerine izinsiz giriş olduğu konusunda bilgilendirildik. Söz konusu şirketle Metropolitan Polisinin bilgilerine izinsiz erişim sağlanıp sağlanmadığını anlamak için birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.


Polis yetkilileri, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını da ifade etti.


İngiliz gizli servis personelinin bilgileri açığa çıkmıştı

İngiltere'de geçen aylarda Kuzey İrlanda Polisinin bilgileri yanlışlıkla paylaşılmış, 10 bine yakın polis memuru ile Kuzey İrlanda'da görev yapan İngiliz gizli servis personelinin ad-soyad bilgileri, rütbeleri ve görev yerleri açığa çıkmıştı.


İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı çıkan İsveçli Tovivanen AA'ya konuştu
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı çıkan İsveçli Tovivanen AA'ya konuştu

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya yüksek sesle itirazını dile getirdiği için provokasyonun düzenlendiği bölgeden polis tarafından uzaklaştırılan İsveçli Patrick Tovivanen, Irak asıllı Salwan Momika'nın, sistemi bozarak İsveç ile bir oyuncak gibi oynadığını söyledi. Başkent Stockholm'de Irak asıllı Momika'nın Sergelstorg Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim'i yakmasını eleştirerek güvenlik şeridinin arkasında bağıran İsveçli Tovivanen'i sivil polis, susturarak olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinde tepkisini ortaya koyarken Momika'nın İsveç ile bir oyuncak gibi oynadığını ve sistemi bozduğunu söyleyen Tovivanen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada çirkin bir şey yapılıyor ve İsveç sistemi bozuluyor. İster sağcı olsun, ister solcu olsun İsveç'te yaşayan bir siyasetçi ya da başka biri, sakin olmalı ve kaos çıkarmamalı. Bu gibi eylemlerin durdurulması lazım." diye konuştu.


#İngiltere
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