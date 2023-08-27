Romanya'da LPG istasyonunda korkunç patlamalar: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde sokaklara indi. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'nde toplandı. Protestocular, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu kınayan dövizler taşıdı.